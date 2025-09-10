Il libro: un nuovo avvincente Capitolo della saga “Amati e odiati”

Nel nuovo capitolo della saga “Amati e odiati”, Patrizia Riello Pera ci trascina in un vortice di emozioni, potere e intrighi, dove l’élite americana si scontra con le ombre della criminalità organizzata. Sullo sfondo di una San Francisco scintillante e ambigua, prende vita la tormentata vicenda di Maximilian Edward Grant, imprenditore carismatico e uomo diviso tra due mondi — e due donne.

ENGLISH In a world where American aristocracy collides with the shadow of organized crime, Patrizia Riello Pera delivers a gripping new chapter in the “Loved and Hated” saga.

Amid the glittering lights of San Francisco and the mysterious undertones of a feud rooted in blood and power, the story of Maximilian Edward Grant grows more intense and intricate than ever. Maximilian, a business tycoon and the undisputed protagonist of this tale, finds himself torn between two loves that embody both opposites and complements: on one side Alicia, his Anglo-Saxon wife raised in France, a symbol of prestige and order; on the other Florence, his captivating and seductive Irish mistress, who embodies passion and risk. His choice is far more than a matter of the heart—it is a dangerous game entangling the Grant family with the Di Mauro clan, led by a ruthless senator determined to assert his dominion at any cost.

In “I Love You”, the author masterfully explores the complex dynamics of love, hate, and fragile alliances, weaving passion into a thriller plot that keeps readers on edge. Patrizia Riello Pera’s writing stands out for its driving rhythm and the depth of its characters, who breathe and pulsate with intense, conflicting emotions. With an ending that hints at new adventures on the horizon, I Love You is not just a book—it is an invitation to immerse yourself in a saga that speaks to both heart and mind, raising questions about love, power, and the choices that shape our destiny.

Prepare for an exhilarating journey, where plot and passion intertwine in a vivid, unforgettable fresco.

ITALIANO In un mondo dove l’aristocrazia americana si intreccia con l’ombra della criminalità organizzata, Patrizia Riello Pera ci regala un nuovo avvincente Capitolo della saga “Amati e odiati”.

Qui, tra le luci scintillanti di San Francisco e le misteriose sfumature di una faida che affonda le radici nel sangue e nel potere, la storia di Maximilian Edward Grant si fa più intensa e complessa che mai. Maximilian, capitano d’azienda e protagonista indiscusso della nostra narrazione, si ritrova a dovere destreggiarsi tra due amori, che rappresentano opposti e complementi: da un lato Alicia, la sua consorte anglosassone cresciuta in Francia, simbolo di una vita ordinata e prestigiosa, e dall’altro Florence, l’affascinante e seducente amante irlandese, che evoca la passione e il rischio. La sua scelta non è solo una questione di cuore, ma un gioco pericoloso che coinvolge la famiglia Grant e il clan Di Mauro, capitanati da un senatore spregiudicato, pronto a tutto pur di affermare il proprio dominio.

In “Ti amo”, l’autrice esplora con maestria le dinamiche complesse dell’amore, dell’odio e delle alleanze fragili, incastrando la passione in una trama thriller che tiene il lettore sul filo del rasoio. La scrittura di Patrizia Riello Pera si distingue per il suo ritmo incalzante e la profondità dei suoi personaggi, che vivono e respirano emozioni intense e contraddittorie. Con un finale che lascia presagire nuove avventure all’orizzonte, Ti amo non è solo un libro, ma un invito a immergersi in una saga che parla al cuore e alla mente, ponendo interrogativi sull’amore, il potere, e le scelte che segnano il nostro destino. Preparatevi a un viaggio emozionante, dove trama e passione si intrecciano in un affresco vibrante e indimenticabile.

Patrizia Riello Pera

