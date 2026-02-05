Il libro: “Un delitto fuori luogo”, il nuovo giallo di Lucio Schina e Francesco Cheynet

Nella Roma dei primi anni ’80 l’Isola del Gabbiano nasconde un segreto. Toccherà all’investigatore privato Daniele Negretti scavare tra le ombre per trovarlo in “Un delitto fuori luogo”, il nuovo giallo di Lucio Schina e Francesco Cheynet

Indomitus Publishing è lieta di dare il benvenuto ufficiale nella propria famiglia editoriale a due autori che si sono ormai affermati come punti di riferimento nel panorama italiano del giallo soft e del cozy mystery: Lucio Schina e Francesco Cheynet, in uscita dal 5 febbraio con “Un delitto fuori luogo”.

Da oltre vent’anni amici e complici nella vita reale (e ormai da sei anni anche nella scrittura), i due romani doc hanno iniziato a collaborare a quattro mani nel 2020, dando vita a storie che nascono spesso davanti a una pizza fumante e si sviluppano poi con passione, ironia e grande professionalità. Dal loro sodalizio è nata la serie di grande successo “Le indagini di Guerino Manforte” (edita finora in self-publishing), che conta già cinque titoli e ha superato le 20.000 copie vendute, conquistando un pubblico affezionato grazie a una narrazione scorrevole, personaggi vividi e trame accattivanti che strizzano l’occhio ai grandi maestri del genere.

In queste nuove pagine siamo a Roma, nella primavera del 1981. Nel cuore del lussuoso comprensorio Isola del Gabbiano, un’oasi di eleganza nell’Olgiata, un delitto inaspettato scuote il tranquillo quartiere dell’alta società romana. Il corpo di Luigi Mariani, portiere e factotum della palazzina C, viene trovato in un magazzino: un omicidio senza indizi né movente apparente.

Le indagini della polizia brancolano nel buio, intrappolate tra il riserbo dell’aristocrazia locale e un cordone di segretezza che nasconde più di quanto riveli. Chi poteva voler morto un uomo qualunque in un mondo di privilegi?

Angosciata dall’immobilismo delle autorità, la vedova Mariani si rivolge a Daniele Negretti, investigatore privato dal carattere schivo ma dall’intuito affilato, trascinato nel caso dall’amico Luca Viti, scrittore di gialli tanto brillante quanto ficcanaso.

Per Negretti, abituato a piccoli misteri e grandi caffè, questo è il primo, vero caso di omicidio. Tra i vialetti ordinati dell’Isola del Gabbiano e il fascino decadente di una Roma anni ’80 dove il profumo di primavera si mescola a segreti sussurrati, Negretti si muoverà con ironia e tenacia, scavando tra pettegolezzi, rancori nascosti e verità taciute. Riuscirà a ricostruire il puzzle di un delitto che minaccia di scuotere le fondamenta di un mondo apparentemente perfetto?

“‘Un delitto fuori luogo’ è parte di un percorso di crescita che credo fosse arrivato il momento di percorrere – ha dichiarato Lucio Schina.

Per quanto negli ultimi anni l’universo del self publishing sia andato incontro a un’evoluzione costante e la qualità dei romanzi sia cresciuta in maniera esponenziale, già da un po’ di tempo avvertivo la necessità di misurarmi con un lavoro più strutturato e collegiale. L’incontro con la Indomitus Publishing, una realtà editoriale che annovera al suo interno così tanti autori e autrici di fama riconosciuta, è avvenuto nel momento in cui con Francesco avevamo gettato le basi per un nuovo progetto con protagonista un detective privato, qui alla sua prima indagine per omicidio, e un’ambientazione romana retrodatata agli anni ’80.

La stesura del romanzo si è rivelata complessa e puntigliosa; insieme all’equipe della Indomitus, abbiamo lavorato al manoscritto per quasi un anno con il comune intento di renderlo quanto più professionale e accattivante possibile, e siamo oltremodo felici del risultato finale.

‘Un delitto fuori luogo’, che speriamo di tramutare in una saga, è un giallo deduttivo e ragionato, in cui le indagini saranno accompagnate da una sottile vena ironica.

Riteniamo che il progetto conservi parecchie potenzialità e spunti in grado di farlo crescere e trasformarsi in un appuntamento fisso per tanti lettori. Da parte nostra non possiamo che garantire il massimo impegno e un entusiasmo che non verrà mai meno”.

“Sono stato mosso dalla convinzione che un giallo non si limiti solo a descrivere omicidi, indagini e depistaggi. Parallelamente alla struttura principale, il giallo ci può parlare, raccontare disagi, emozioni, rapporti. Ci può trasportare in altri luoghi, in altre esistenze – ha aggiunto Francesco Cheynet.

Quando abbiamo pensato alla trama di ‘Un delitto fuori luogo’ ho assecondato questa mia convinzione, pensando di offrire uno scorcio di vita passata, ma ancora viva nel ricordo di molti. Desideravo che la mia Roma degli anni ’80 fosse in grado di attirare i lettori in quel groviglio di voci, personaggi e pettegolezzi capaci di animare una società che di lì a poco avrebbe subito un cambiamento importante a causa della diffusione di Internet e dei telefoni cellulari.

Ho voluto invitare il lettore a tuffarsi in un’indagine articolata e intrigante, pennellando di nostalgia il foglio bianco con le sue curiosità. Dalle splendide case dell’Olgiata sino all’edilizia multiforme del più popolare Centocelle, passando per altri quartieri della Città Eterna, ‘Un delitto fuori luogo’ si presenta come un viaggio in uno dei tanti misteri che da sempre affascinano e angosciano Roma e i suoi abitanti”.

“Oggi, con ‘Un delitto fuori luogo’, Schina e Cheynet inaugurano per Indomitus Publishing una nuova serie gialla italiana ambientata nella Roma degli anni Ottanta: un’epoca affascinante, decadente e vibrante, qui rappresentata dal microcosmo esclusivo e apparentemente perfetto dell’Isola del Gabbiano nell’Olgiata – ha spiegato l’editore Davide Radice.

Il romanzo introduce il lettore alle prime indagini di Daniele Negretti, investigatore privato schivo e intuitivo, più abituato a piccoli casi e grandi caffè che a efferati omicidi. Trascinato nell’inchiesta dall’amico scrittore Luca Viti, Negretti si troverà a scavare tra pettegolezzi, rancori nascosti e silenzi assordanti dell’alta società romana, in un puzzle deduttivo che richiama lo stile dei classici alla Agatha Christie, ma con il sapore inconfondibile di una Roma primaverile anni ’80.

‘Un delitto fuori luogo’ si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per chi ama i gialli deduttivi eleganti, quelli in cui l’intelligenza e l’umanità dell’investigatore contano più di qualsiasi arma.

Siamo certi che questo romanzo saprà conquistare sia i lettori storici della coppia autoriale, sia una nuova ondata di appassionati del cozy mystery italiano di qualità. Benvenuti in Indomitus, Lucio e Francesco: che questa nuova avventura editoriale sia solo l’inizio di tanti altri delitti… da risolvere rigorosamente con una tazza di caffè (o un bicchiere di vino) in mano!”.

I fan di Schina e Cheynet sanno già cosa aspettarsi: una lettura piacevole, fluida e profondamente coinvolgente, personaggi caratterizzati con affetto e ironia, una trama che tiene incollati alle pagine senza mai scadere in eccessi di violenza o crudezza.

