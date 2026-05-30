Il libro: “Trenta anni” di Gianfranco Lanini | Presentazione

Uscito “Trenta anni”, il romanzo d’esordio di Gianfranco Lanini: un viaggio tra memoria, pandemia e anni Ottanta nato durante il lockdown di Shanghai

È disponibile in libreria e negli store online “Trenta anni”, il romanzo d’esordio di Gianfranco Lanini, pubblicato da Guida Editori nella collana Pagine d’autore.

Protagonista è Gabriele, un professore universitario cinquantenne che conduce una vita serena: un matrimonio felice con Caroline, due figli e un bell’appartamento a Milano. Una sera, di ritorno a Napoli, la sua città natale, mentre rivive i momenti di gloria dell’adolescenza con un suo vecchio amico, rimane sconvolto dalla visione di una foto legata a quel periodo, che lo costringe ad affrontare un passato che non pensava di aver vissuto.

L’arrivo del Covid con le sue restrizioni lo conduce a nuove scoperte: un primo amore che non credeva essere tale, una separazione dolorosa e molte domande senza risposta, in quelle notti tempestate dalle corse disperate delle ambulanze.

L’incontro con un medico, una diagnosi per i suoi vuoti di memoria e altri ricordi sembrano chiudere la finestra che si era aperta sul suo passato e riportare finalmente la serenità nella vita di Gabriele e nel rapporto con sua moglie.

Ma una visita all’anziana madre e una vecchia busta ritrovata in cantina lo portano a dover avventurarsi di nuovo nei meandri della sua memoria.

“Questo libro è nato in una situazione molto particolare, mi auguro irripetibile. Ero appena giunto a Shanghai e le autorità avevano annunciato, a causa del Covid, un lockdown di quattro giorni, che infine divennero due mesi. Le condizioni erano ben diverse da quelle che abbiamo vissuto in Italia, anche il cibo veniva fatto trovare fuori dalla porta, la solitudine era assoluta – ha dichiarato l’autore.

In quel periodo era avvenuta una riunione dei compagni di classe del liceo e in quei momenti di isolamento osservavo sulle chat le foto di quell’incontro e anche altre dei nostri giorni di gloria. È stato così che, mentre riuscivo a ritagliarmi lunghe camminate nei corridoi dell’albergo, quelle foto, quelle avventure si trasformavano in nuovi personaggi, in nuove storie che sarebbero potute accadere trenta anni prima, con la musica che ascoltavo che ne diventava la colonna sonora e che adesso è legata ad ogni capitolo, per fare da sfondo agli avvenimenti o descrivere le emozioni dei personaggi.”

“’Trenta anni’ è un viaggio nel quale si intrecciano passato e presente con un ritmo ben scandito che ti costringe a leggere una pagina dietro l’altra senza interruzione – ha commentato la casa editrice.

Il libro potrebbe essere la sceneggiatura di un film in cui rivivono la spensieratezza degli anni 80 e la tensione della pandemia. Adatto a tutte le fasce di età dagli adolescenti agli adulti, per scoprire un’epoca adesso lontana oppure rivivere con nostalgia la propria gioventù.”

Un romanzo intenso e coinvolgente, insomma, che accompagna il lettore in un percorso emotivo attraverso gli anni Ottanta e l’esperienza della pandemia.

Scheda libro

Titolo: Trenta anni

Autore: Gianfranco Lanini

Editore: Guida

Collana: Pagine d’autore

Data di pubblicazione: dicembre 2025

Pagine: 302

ISBN: 979-1255633044

Prezzo: 18 euro

Biografia

Gianfranco Lanini è nato a Roma ed è cresciuto a Napoli. È un Ingegnere Aeronautico con la passione per musica e per la storia, oltre quella per la scrittura. Ha vissuto a lungo in Nord America e in Estremo Oriente. “Trenta anni” è il suo primo libro.