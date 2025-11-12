Il libro: “Tra le mani… la vita. Confessioni di un manista” di Fabio Marino | Presentazione e intervista

“Tra le mani… la vita. Confessioni di un manista”, pubblicato da SBS Edizioni, è un racconto autobiografico a episodi che mette al centro il confronto leale con sé stessi: cadute, ripartenze, lavoro, affetti. La prefazione di Alessandra Esposito introduce una voce schietta che dialoga con il destino, mentre le sezioni dedicate a identità, stile di vita e tempi moderni compongono un mosaico di esperienze vissute senza filtri.

Fabio Marino sarà a Più libri più liberi per incontrare il pubblico e firmare le copie allo stand SBS Edizioni G05 dal 4 all’8 dicembre; presentazione venerdì 5 dicembre alle 14:30 in Sala Nettuno.

Qual è l’immagine o la scena che ha acceso la scrittura di “Tra le mani… la vita. Confessioni di un manista”?

Sicuramente il periodo di pandemia, un momento nel quale abbiamo avuto tutti il tempo di pensare e riflettere sulla nostra vita e da lì ho iniziato a pensare di raccontarmi

Come ha costruito l’“intervista al destino” e in che modo questa scelta dialogica orienta ritmo e tono del libro?

Era il mio ipotetico intervistatore che ascoltava la mia storia al quale piaceva sentire cosa avevo da raccontare e soprattutto non giudicava. Ho iniziato a raccontare dal principio di questa mia avventura sino ai tempi di oggi un percorso di oltre vent’anni

Quali sono i momenti in cui l’ironia diventa strumento di verità e non semplice alleggerimento narrativo?

Nel momento in cui sono diventato consapevole di ciò che potevo dare, insegnare e regalare alle persone con la mia esperienza

In che misura lavoro, famiglia e amicizia influenzano l’identità del narratore lungo le diverse sezioni del volume?

Direi che è pienamente influenzato tutto gira intorno a questi fattori, mi hanno aiutato a crescere a spingermi oltre e a osare

Quale brano sceglierebbe per la presentazione del 5 dicembre e quale traccia desidera lasciare ai lettori dopo l’incontro?

Sicuramente nelle mie conclusioni ho inserito una frase a me molto importante

Non arrendetevi, non fatelo mai. Se una passione non sarà il vostro lavoro, sarà comunque la vostra compagna di illusioni e fantasie che potrebbe un giorno farvi approdare alla realtà alla quale ambite, quando meno ve lo aspettate.

Inserisci link all’acquisto online del libro e il prezzo di vendita.

https://www.amazon.com.be/-/en/Fabio-Marino/dp/B0FQMC4DVF

Prezzo Euro 15,00