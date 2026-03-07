Il libro: “Terra di nessuno” di David Baldacci | RECENSIONE

È un giallo complesso, con una morte avvenuta trent’anni prima ed un’indagine difficile.
Protagonista è John Puller, la cui madre scomparve misteriosamente quando lui aveva 8 anni e suo fratello Robert 10.
Il padre ex generale a tre stelle, attualmente ricoverato per una forma di demenza senile, è accusato di avere ucciso la moglie trent’anni prima.
John non crede all’accusa e inizia delle indagini con l’aiuto del fratello e di Veronica Knox, che lavora per un’Agenzia segreta dell’Intelligence americana.
Nella vicenda entrano altri personaggi, come Paul Rogers, scarcerato dopo anni e Claire Jericho, causa delle sue disgrazie. Trattandosi di un giallo, non racconto di più. Aggiungo che ad un certo punto il romanzo si trasforma in una Spy Story.
Mario Bresciano