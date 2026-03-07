Il libro: “Terra di nessuno” di David Baldacci | RECENSIONE

È un giallo complesso, con una morte avvenuta trent’anni prima ed un’indagine difficile.

Protagonista è John Puller, la cui madre scomparve misteriosamente quando lui aveva 8 anni e suo fratello Robert 10.

Il padre ex generale a tre stelle, attualmente ricoverato per una forma di demenza senile, è accusato di avere ucciso la moglie trent’anni prima.

John non crede all’accusa e inizia delle indagini con l’aiuto del fratello e di Veronica Knox, che lavora per un’Agenzia segreta dell’Intelligence americana.

Nella vicenda entrano altri personaggi, come Paul Rogers, scarcerato dopo anni e Claire Jericho, causa delle sue disgrazie. Trattandosi di un giallo, non racconto di più. Aggiungo che ad un certo punto il romanzo si trasforma in una Spy Story.

Mario Bresciano

Il libro: