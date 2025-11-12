Il libro: “Tempora” di Marinella Brandinali | Presentazione e intervista

“Tempora”, pubblicato da SBS Edizioni nella collana Somnia, è una silloge che interroga il tempo attraverso immagini terrestri e celesti: lune e stagioni, venti e acque, frammenti di memoria che diventano voce. Con una lingua tersa e sensoriale, l’autrice compone un viaggio di rinascite e attese, tra intimità e sguardo sul mondo, dove il ritmo del verso restituisce respiro e consapevolezza.

Marinella Brandinali sarà a Più libri più liberi per incontrare il pubblico e firmare le copie allo stand SBS Edizioni G05 dal 4 all’8 dicembre; presentazione venerdì 5 dicembre alle 14:30 in Sala Nettuno.

Qual è l’immagine madre di “Tempora” e come ha orientato l’arco della silloge?

L’immagine madre è il tempo come dice il titolo, lo scorrere della vita nelle sue sfaccettature dai tempi remoti sino a oggi ma anche oltre nel futuro che ognuno di noi scriverà.

Il dialogo con natura e stagioni ricorre spesso: che funzione ha nel dare forma al tempo interiore?

Per me è molto importante la natura, a volte noi la dimentichiamo, ma è lei che detta i nostri ritmi, che ci piaccia o no, per cui le stagioni dovremmo farle più nostre e riprendere i beni che esse racchiudono. Dovremmo ascoltarla e viverla in sua funzione ma purtroppo in questa era sta scomparendo.

Come ha lavorato sul ritmo del verso per tenere insieme intimità, visione e chiarezza espressiva?

Bé questo è un dono che posseggo mi viene naturale seguo il movimento e le parole nascono spontanee incastrandosi quasi da sole, ovvio che ci possono essere dei versi, in cui alcune parole non seguono il flusso e si corregge.

Quale poesia considera soglia d’accesso al libro e perché?

Origini è la chiave d’accesso e l’input per entrare in questo mondo fluttuante dove il tempo è rimasto in sospeso ad ascoltare la sua voce.

Che traccia desidera lasciare ai lettori dopo l’incontro in fiera e la presentazione del 5 dicembre?

Spero di poter dare come sempre emozioni pure e che questo viaggio naturale che sia da spunto e riflessione per un avvenire in miglioramento. Ma anche a me dona aspetti ed emozioni a volte inattese che lasciano segni indelebili che mi permetto di continuare.

