Il libro: “Storie e unicorni” di Ely Gocce di Rugiada | Recensione

di Alberto Raffaelli

“Storie e unicorni” è un piccolo scrigno di luce, un libro che unisce fantasia e tenerezza in modo semplice ma coinvolgente. Gli unicorni, simboli di purezza e magia, diventano qui i custodi di racconti che parlano di sogni, amicizia, coraggio e meraviglia.

Ogni storia è una finestra su un mondo dove l’impossibile si fa possibile e dove l’incanto non è mai ingenuo, ma un invito a guardare la vita con occhi più limpidi.

La scrittura è delicata, accessibile a tutti ma capace di toccare corde profonde. Le avventure scorrono leggere, ma lasciano dietro di sé piccole riflessioni sul valore della gentilezza, sulla fiducia e sulla forza che nasce dall’essere diversi. È un libro che sa parlare sia ai bambini sia agli adulti che non hanno smesso di credere nelle favole.

Originale e poetica l’idea di unire la lettura al disegno: alla fine di ogni racconto, un unicorno da colorare accompagna il lettore a trasformare le emozioni in creatività. In questo gesto semplice si chiude il cerchio dell’immaginazione: leggere, sognare, creare.

“Storie e unicorni” è un invito a riscoprire la magia delle piccole cose, un libro che accarezza l’anima e lascia un sorriso.

Ely Gocce di Rugiada, “Storie e unicorni”, Balzano Editore, 2025