Il libro: “Settembre avec plaisir” di Manuela Muffato | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

Questo racconto di un contatto da parte di una donna matura con un sedicente uomo francese propone una tematica (il gallicismo qui è necessario) à la page: quella delle “amicizie” telematiche, conseguenza non certo secondaria delle innovazioni prodotte dal mondo digitale in cui viviamo immersi.

“Settembre avec plaisir” propone un argomento di assoluta rilevanza oggigiorno, e pronto ad assumere risvolti cronachistici e drammatici nei frequenti casi di scambio – o meglio, di furto – d’identità: a questi ultimi bisognerà cominciare a pensare, anche letterariamente, come un aggiornamento del tema delle crisi esistenziali dell’uomo contemporaneo, dettato e configurato dalla rivoluzione delle relazioni sociali indotta dai devices che costituiscono il nostro nuovo filtro nei confronti della realtà.

Con mano consapevole ma leggera, e uno stile sobrio e scorrevole, la Muffato raffigura come sentimenti e inganni (nonché autoinganni) amorosi e non solo – da sempre ispiratori dell’invenzione di scrittori e poeti – costituiscano oggi un rischio sempre latente nelle grandissime opportunità di contatto che abbiamo a portata di mano: semplice curiosità, distrazione e noia (indicativo in tal senso il nome della protagonista, Emma, che considerato l’aspetto francofono del romanzo può avere una filigrana letteraria trasposta nell’era 2.0) possono trascinarci in un vortice che può provocarci danni emotivi e talvolta anche materiali, o quantomeno interrogativi non risolti e approcci con situazioni di cui non si potrà mai appurare la veridicità.

Se certe dinamiche estreme restano tutto sommato estranee a questo “Settembre avec plaisir”, per via di una lievità che non vuole uscire più di tanto dal quotidiano, il valore di questo romanzo breve consiste nella suo porsi come emblematico di uno spirito di tempi mutevoli e a loro modo subdoli, in cui predisposizioni e atteggiamenti interiori e interpersonali devono trovare una nuova calibratura.

Il libro:

Manuela Muffato, “Settembre avec plaisir”, Viareggio (Lu), Gio-vane Holden Edizioni, 2024