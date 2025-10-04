Il libro: “Samuzà. Come vincere il Premio Fata” di Sergio Sozi | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

Il solito Sozi: caustico, irriverente e pronto a vendicarsi con uno stile arguto e canzonatorio delle ingiustizie della realtà. In questo caso di quella che forse – stando alle sue costanti esternazioni sui social, nei quali è attivissimo – gli sta maggiormente a cuore: il mondo editoriale e i suoi meccanismi.

In questo agile e godibilissimo romanzo lo scrittore umbro-romano (da anni residente in Slovenia) mette alla berlina gli impicci e gli imbrogli di un sistema a suo modo di vedere ormai sclerotizzato, dove originalità e merito sono soppiantati da consorteria e approssimazione.

Pur senza mai venire pienamente meno a un tratteggio realistico, la penna si eleva sempre di una o due ottave rispetto a una resa minuziosa e asettica di eventi e caratteri, dando piena voce ad una feroce ma anche disincantata vocazione satirica che non disdegna stoccate di umor nero.

La profonda cultura dell’autore piega abilmente ai suoi scopi i codici del crime (senza disdegnare toni cosy), padroneggiandoli con perizia al punto da poter inscenare più prospettive, perché ovviamente nulla è come sembra e anche se alcuni sospetti sono subito chiari la ricostruzione delle vicende può dare adito a continue sorprese.

In definitiva “Samuzà”, con i suoi riferimenti non casuali a fatti e personaggi di un milieu ben definito, benché a tratti estremizzato nei toni – ma proprio al fine di potenziare il messaggio –, si pone come una denuncia delle malversazioni di una subcultura editorial-libraria dominante e di coloro che indegnamente la rappresentano.

Il sapiente divertissement e la scorrevolezza di queste pagine sono dovuti alla maestria dell’autore, che con tocco antifrastico intende mostrare il sovvertimento di valori e l’asservimento ad una logica del profitto, provocando al termine della lettura un sorriso amaro.

Sergio Sozi, “Samuzà. Come vincere il Premio Fata”, Gioiosa Marea (Me), Aurea Nox, 2025

