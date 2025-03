Il libro: “Rituali Armonizzanti con gli Arcani” di Valentina Geissler e Paola Minussi

Uscito il libro di Valentina Geissler e Paola Minussi “Rituali Armonizzanti con gli Arcani”, 7 trattamenti di benessere ispirati a 7 Archetipi del Femminile tratti dai Tarocchi di Marsiglia

Paola Minussi, autrice già nota per le sue opere precedenti, e Valentina Geissler sono in uscita con Rituali Armonizzanti con gli Arcani (Amazon), un libro che ci conduce in un viaggio originale e avvincente alla scoperta di sette esperienze di benessere e bellezza.

Due donne molto diverse tra loro, a partire dall’età anagrafica, ma entrambe curiose e capaci di collaborare per fondere le rispettive competenze e sensibilità in modo unico e originale con l’intento di stare bene nel proprio corpo e nella propria vita: Valentina è un’estetista professionista, appassionata di tutto quello che riguarda il mondo del Beauty e del Benessere, Paola una scrittrice, musicista, celebrante umanista, appassionata e studiosa di tarologia.

Da questa collaborazione sono nati sette trattamenti di bellezza e benessere che uniscono massaggio, oli essenziali, analisi della pelle e l’antica sapienza degli Archetipi contenuti nei sette Arcani Maggiori dei Tarocchi di Marsiglia. Sono proprio le figure femminili rappresentate in altrettante carte dei Tarocchi che le autrici hanno scelto come guide per questa esperienza unica e originale. Ogni aspetto di ciascun trattamento è stato pensato e sviluppato in ogni dettaglio attraverso un lavoro di instancabile ricerca e continua sperimentazione, al fine di poter offrire un’esperienza nuova e profondamente trasformativa, sia a chi riceve i trattamenti sia a chi li esegue.

“Abbiamo scritto questo libro – spiegano le autrici – perché crediamo che la bellezza sia molto più di un trattamento estetico: è un’energia che nasce dentro di noi, si nutre di equilibrio, consapevolezza e benessere interiore.

Come giovane estetista, il mio lavoro è prendermi cura delle persone attraverso il tocco, la pelle, i rituali. Ma ho sempre sentito che mancava qualcosa: un ponte tra il mondo del benessere fisico e quello dell’anima. Ed è qui che sono entrati in gioco i Tarocchi, gli Archetipi Femminili e il loro potere trasformativo grazie alla collaborazione con Paola Minussi, appassionata tarologa e scrittrice.

Questo libro è il risultato di una ricerca profonda, di un viaggio che unisce l’antica saggezza dei Tarocchi di Marsiglia con la pratica concreta dei massaggi. Non è solo una guida a nuovi trattamenti, ma un invito a riscoprirsi attraverso il corpo e il simbolo, a lasciare che gli Arcani ci parlino e ci aiutino a ritrovare armonia e autenticità.

La stesura è stata un viaggio intenso, emozionante e, a tratti, sorprendente, un continuo dialogo con gli Arcani e una grande prova di pazienza e dedizione. Scrivere, riscrivere, rileggere, aggiungere dettagli, cercare il giusto equilibrio tra tecnica e ispirazione: tutto questo ha richiesto tempo e cura.

Ogni pagina è frutto di studio, pratica e intuizione, ma anche di momenti di riflessione e di connessione profonda con il significato di ogni Archetipo.

Abbiamo costruito questi Rituali Armonizzanti passo dopo passo, sperimentandoli, perfezionandoli, ascoltando le emozioni che suscitavano in noi e in chi li riceveva. Ogni trattamento racconta una storia e porta con sé una simbologia potente: è stato entusiasmante vederli prendere forma, trasformarsi in un’esperienza concreta da offrire a chi cerca un benessere che vada oltre la superficie”.

Un libro originale e profondamente ispirante, perfetto per chi cerca di unire benessere fisico e crescita spirituale, attraverso le figure simboliche dei Tarocchi Marsigliesi, secondo l’interpretazione spirituale di Alejandro Jodorowsky. Un invito a “prendersi cura” per accompagnare chi lo legge verso una nuova consapevolezza del proprio corpo, della propria energia e della propria bellezza autentica.

Dati tecnici

Titolo: Rituali Armonizzanti con gli Arcani

Autrici: Valentina Geissler e Paola Minussi

Uscita: marzo 2025

Casa editrice: Amazon

Numero pagine: 238

Costo: copia cartacea:18 Euro, ebook 4,99 Euro

Link Amazon: https://amzn.eu/d/51G0u9h

Valentina Geissler

Estetista professionista, Valentina si forma presso l’Istituto Professionale CIAS di Como, dove acquisisce solide competenze nel settore del beauty e del benessere. La sua formazione prosegue attraverso numerosi corsi di specializzazione che le permettono di sviluppare un approccio alla cura della persona unico e innovativo.

Nel suo salone, VG Beauty, ogni trattamento diventa un’esperienza personalizzata che unisce estetica, benessere e spiritualità. Grazie alla sua visione creativa e attenta al dettaglio, Valentina trasforma ogni seduta e ogni rituale di bellezza in un viaggio di armonia interiore e di rinascita.

Maggiori informazioni: www.valentinageissler.com

Valentina Geissler

Paola Minussi

Musicista, scrittrice e celebrante umanista, Paola vive e respira arte e creatività. Docente di chitarra classica presso la Musikakademie di Basilea, è formatrice e docente nei percorsi formativi dedicati a chi desidera diventare celebrante e approfondire i temi della scrittura biografica e autobiografica e della ritualità.

La sua profonda conoscenza dei Tarocchi si intreccia con la sua passione per la letteratura, la narrazione e la musica. Autrice di numerosi libri, tra racconti e romanzi, per i suoi personaggi e per le trame delle sue storie ama ispirarsi ai personaggi femminili e agli Archetipi presenti nelle figure dei Tarocchi.

Con la sensibilità di chi sa vedere oltre, Paola ci guida a scoprire la magia degli Archetipi e a intraprendere insieme percorsi ed esperienze di crescita e consapevolezza.

Paola Minussi

Maggiori informazioni: www.paolaminussi.com