Il libro: “Quando Giovanni diventò Falcone. Ovvero questo è un uomo” di Girolamo Lo Verso | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

Amico del grande magistrato e psicoterapeuta, nonché docente universitario, di chiara fama, Lo Verso delinea in questo suo testo un ritratto dell’amico che si fa anche riflessione sul fenomeno mafioso.

Nelle tre parti del libro ricordi di vita vissuta si alternano a cronache di fatti pubblici e ad osservazioni di carattere psico-antropologico (ambiente chiuso e ostile al mondo esterno che però cerca di sfruttare, condizionamento persino biologico sui suoi membri che giungono a una sorta di robotizzazione psichica indifferente all’altro, ecc.) sulla più grande realtà malavitosa che l’Italia abbia mai conosciuto, alla cui decifrazione il giudice palermitano contribuì – com’è noto – in maniera determinante.

Ma come c’è una mafia – e soprattutto un approccio contrastivo nei confronti di essa – prima e dopo Falcone, per l’autore del libro c’è anche un Giovanni che a un certo punto diventò il giudice famoso, serissimo ed integerrimo nel proprio lavoro, modello investigativo di caratura mondiale, eppure non immune da maldicenze e anche ostacoli all’interno dello stesso potere istituzionale. Tuttavia, in entrambe le fasi rimane come comune denominatore l’uomo, che pur meritando l’appellativo di “rivoluzionario” restò – queste pagine ce lo confermano – sempre alieno da un senso di eroismo e fedele alle proprie direttive di magistrato e soprattutto morali.

La sfera privata e quella civile s’intrecciano di continuo nelle pagine del libro, dove ricordi (e anche aneddoti) amicali si alternano a prospettive allargate sulla magnifica Palermo, che tuttavia non ne trascurano le risapute contraddizioni: lo sguardo di cui Lo Verso è partecipe registra le recenti – appunto post-falconiane, si potrebbe dire – emancipazioni dalla mentalità mafiosa, rilevando tuttavia il persistere di dinamiche clientelari e i mutamenti di un crimine forse meno apertamente violento ma ormai esportato e globalizzato.

Alberto Raffaelli

Il libro:

Girolamo Lo Verso, “Quando Giovanni diventò Falcone. Ovvero questo è un uomo” (prefazione di Francesco La Licata, commento di Roberto Di Bella), Roma, Pan di Lettere, 2021