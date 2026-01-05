Il libro: “Per brevità chiamato amore” di Martina Giannì | Recensione

di Rita Bompadre

“Per brevità chiamato amore” di Martina Giannì (Eretica Edizioni, 2025 pp. 60 € 15.00) analizza, con sapiente e intenzionale laconicità, la frammentaria esposizione alla vita intorno alla ricerca tangibile e sensuale dell’identità e al sedimento emotivo, carnale della realtà dell’innamoramento.

Martina Giannì indaga la varietà teatrale dell’anima in un palcoscenico di espressioni concesse al gioco delle apparenze, dove gli sguardi si posano lievi sull’amara consapevolezza e oltrepassano gli entusiasmi e gli incanti del cuore, da voce al respiro infinito di ogni tentazione sensibile di essere viva e di accogliere il desiderio, creando un dialogo suggestivo tra le varie voci interiori che animano i suoi versi e compongono l’entità coinvolgente dell’amore.

La poesia di Martina Giannì è un territorio privilegiato in cui ogni intensa attrazione verso l’altro risponde a un’estensione seducente della vicinanza, un’oasi naturale dove approdare, un’autentica necessità di lasciarsi andare e cadere tra le braccia di una sensazione, nel confine labile e provvisorio delle atmosfere vissute e sentite.

Evoca scenari transitori, allestiti nella fragilità delle relazioni umane, descritti in un linguaggio incisivo, epigrammatico, ma nella brevità e nell’evidenza scultorea dei versi è racchiusa tutta la forza divulgatrice dell’essenza, lucida e fuggevole, di ogni esperienza.

L’autrice rincorre la natura delle proprie vulnerabilità elevandole a motivo di resilienza e di crescita personale, alimenta una nuova intuizione alle parole donando loro uno strumento illuminato per diffondere la percezione affettiva, per scavare la dimensione olfattiva dei luoghi e l’occupazione sensoriale delle persone, per comunicare la contraddizione suscettibile della coscienza e per incoraggiare l’efficacia dei versi come un’ancora di salvezza.

Martina Giannì conosce il vuoto dell’assenza, attraversa gli avvertimenti della solitudine, si confronta con l’irresolutezza del nulla e la vibrazione della provvisorietà, rivela una riflessione tagliente e ironica sull’amore, consolida la pungente intesa esistenziale contro le ipocrite consuetudini morali, suggella la sincerità nella connessione fiduciosa di un tempo percorso da fondamenti vivi di nostalgia e malinconia.

Sperimenta e consolida il proprio cammino poetico intorno alla conferma di ogni congiuntura favorevole per il viaggio dell’accadere, conforto e sostegno in una successione naturale delle presenze e degli abbandoni, nell’ordine miracoloso del flusso delle stagioni interiori, nel labirintico e spietato incrocio delle illusioni, nell’abbraccio decisivo e languido delle attese perdute. Il libro conserva l’amorevole tenerezza, delicata e inafferrabile sulle cose, custodisce l’acuta e disarmante dichiarazione sulle aspettative affettuose, l’inesorabile e accorata comprensione delle tensioni romantiche, l’inquieta e struggente elegia dei ricordi.

Martina Giannì conduce il tragitto bruciante e disilluso delle relazioni verso la rotta realista di ogni spazio bianco, da riempire, nella pagina trafitta da agguati impulsivi e accordi passionali, insegue un richiamo caloroso verso l’assedio rovente del contatto umano, l’oscillazione di uno spirito smanioso che dalla terra riceve la sua linfa empatica e identifica, oltre la disgregazione, la traccia dell’appartenenza. Nell’impalpabile distacco da ogni perfezione, esegue le declinazioni possibili di ogni sequestro emozionale, nella forma diluita e inaspettata del divenire.

