Il libro: “Padiglione 8. Bambini interrotti” di Elisabetta Flumeri-Gabriella Giacometti | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

L’ormai sperimentata coppia di autrici romane torna con un nuovo crime incentrato sulla figura della detective Luce Giordano. Nella sua qualità di trans, sperimenta i pregiudizi di amici e ambienti professionali diffidenti, che proiettano una luce asfittica e disdicevole anche nei contesti in cui si trova ad indagare con l’ausilio, peraltro prezioso, dei colleghi.
L’indagine si sviluppa attorno a due omicidi svoltisi – a distanza di decenni – nelle mura di Santa Maria della Pietà, storico manicomio della capitale chiuso solo nel 1999 e da allora riadattato ad altri usi.
Tuttavia, anche se le strutture restrittive vengono ufficialmente dismesse, restano vivi più che mai i tormenti e le tare sociali di chi vi è stato ospitato, specie se in tenera età. L’etichetta del “diverso” non si scrolla di dosso, e la protagonista – proprio in virtù della sua condizione – vive il caso con un’empatia particolare.
Con sapiente scrittura e attenta definizione dei personaggi, Flumeri & Giacometti offrono un’ulteriore prova di ottimo artigianato della penna, dove i meccanismi di genere sposano con tocco felice istanze sociali di spessore e dalla drammatica attualità.
Alberto Raffaelli
albertoraf2@gmail.com
Il libro:
Elisabetta Flumeri-Gabriella Giacometti, “Padiglione 8. Bambini interrotti”, autopubblicazione, 2023