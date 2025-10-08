Il libro: “Padiglione 8. Bambini interrotti” di Elisabetta Flumeri-Gabriella Giacometti | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Stefania Lo Piparo Le Novelle di Andrea Giostra sono un viaggio sensoriale e intimo, un mosaico di storie che catturano l’essenza di una Sicilia sospesa tra passato e presente. Montelepre e il cuore pulsante di Palermo diventano palcoscenici vibranti, dove la bellezza e le contraddizioni…