Il libro: “Padiglione 8. Bambini interrotti” di Elisabetta Flumeri-Gabriella Giacometti | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

da | 08 Ottobre 2025 | Libri

L’ormai sperimentata coppia di autrici romane torna con un nuovo crime incentrato sulla figura della detective Luce Giordano. Nella sua qualità di trans, sperimenta i pregiudizi di amici e ambienti professionali diffidenti, che proiettano una luce asfittica e disdicevole anche nei contesti in cui si trova ad indagare con l’ausilio, peraltro prezioso, dei colleghi.

L’indagine si sviluppa attorno a due omicidi svoltisi – a distanza di decenni – nelle mura di Santa Maria della Pietà, storico manicomio della capitale chiuso solo nel 1999 e da allora riadattato ad altri usi.

Tuttavia, anche se le strutture restrittive vengono ufficialmente dismesse, restano vivi più che mai i tormenti e le tare sociali di chi vi è stato ospitato, specie se in tenera età. L’etichetta del “diverso” non si scrolla di dosso, e la protagonista – proprio in virtù della sua condizione – vive il caso con un’empatia particolare.

Con sapiente scrittura e attenta definizione dei personaggi, Flumeri & Giacometti offrono un’ulteriore prova di ottimo artigianato della penna, dove i meccanismi di genere sposano con tocco felice istanze sociali di spessore e dalla drammatica attualità.

Alberto Raffaelli

albertoraf2@gmail.com

Alberto Raffaelli
Segnalazioni Letterarie
Elisabetta Flumeri-Gabriella Giacometti

Il libro:

Elisabetta Flumeri-Gabriella Giacometti, “Padiglione 8. Bambini interrotti”, autopubblicazione, 2023

Articoli correlati

“Questo libro è un’esperienza unica, un invito a perdersi nella Sicilia più vera”: Le “Novelle brevi di Sicilia” vissute e recensite da Stefania Lo Piparo

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Stefania Lo Piparo Le Novelle di Andrea Giostra sono un viaggio sensoriale e intimo, un mosaico di storie che catturano l’essenza di una Sicilia sospesa tra passato e presente. Montelepre e il cuore pulsante di Palermo diventano palcoscenici vibranti, dove la bellezza e le contraddizioni…

Pin It on Pinterest

Share This