Il libro: “Nulla accade per caso” di Antonio de Lieto Vollaro | Presentazione e intervista

Ciao Antonio, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale scrittore e poeta?

Mi definirei un semplice, comune mortale con il vizio di dire sempre ciò che pensa, senza pregiudizi né limiti alla verità. Da quasi trent’anni coltivo la passione per la scrittura di prosa, spaziando tra i generi fantasy, poliziesco e noir, nei quali inserisco sempre tematiche sociali ispirate alla quotidianità. Scrivo anche poesie, e posso dire di farlo ormai da quarant’anni, escludendo ovviamente i primi acerbi tentativi .

Chi è invece Antonio de Lieto Vollaro al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura, per la poesia e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

Sono un eterno ragazzo con tanta sensibilità nel cuore, chi mi conosce dice che ho l’anima candida come quella di un bambino. Sono un credente fervente, più spirituale che religioso, e cerco sempre di aiutare chi ha bisogno, in qualsiasi circostanza, con una particolare attenzione verso gli animali.

Se potessi, raccoglierei tutti i cani e i gatti randagi perché credo che la natura insegni all’uomo che è possibile convivere in pace e serenità, anche tra razze e specie diverse.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato a fare quello che fai oggi nel vestire i panni dello scrittore e del poeta?

La mia preparazione culturale è simile a quella di molti: ho frequentato scuole superiori indirizzate verso una professione più “seria”, forse un po’ noiosa e da scrivania. Poi ho fatto qualche anno di università, ma la mia vera formazione è arrivata grazie ai libri. Nel corso degli anni, la grande passione per la lettura è diventata un vero e proprio nutrimento, non mi limitavo più solo a leggere, ma analizzavo i diversi stili degli autori, i generi, i modi in cui le parole potevano trasformarsi in emozioni, arricchendo il mio vocabolario con nuovi termini, riuscendo in questo modo a esprimere lo stesso pensiero in modi completamente diversi. Ho sempre amato la poesia, tra le mie pubblicazioni annovero anche due antologie. Poco per volta ho acquisito un mio stile personale, ponendo sempre la massima attenzione al lessico e alla sintassi. Il mio percorso non è stato lineare, ma piuttosto un’avventura culturale e personale in continua evoluzione. Mi piace definirmi un artista di strada della scrittura, nato dal nulla: un giorno, ti parlo di ventiquattro anni fa, mi sono seduto al computer, stanco della macchina da scrivere che mi faceva perdere tempo, e ho iniziato a famigliarizzare con Word. Da quel momento è come se mi fossi liberato: potevo finalmente comporre senza limiti, cancellare senza sporcare il foglio, evidenziare il testo e tornare indietro senza dover strappare la pagina. È stato come spiccare il volo nel cielo azzurro della letteratura. Ed è così che sono diventato protagonista delle mie storie.

Come nasce la tua passione per la scrittura, per la poesia e per i libri? Chi sono stati i tuoi maestri e quali gli autori che da questo punto di vista ti hanno segnato e insegnato ad amare i libri, le storie da scrivere e raccontare, la lettura e la scrittura?

La passione per la scrittura nacque come una scintilla, quel fuoco sacro che da sempre ardeva in me, si sprigionò al momento giusto. Mi illuminò un immenso desiderio di raccontare, creare e comunicare i miei pensieri in modo originale e autentico. Sentivo sempre più impellente la necessità di dare voce, attraverso le parole, a una denuncia profonda contro ogni forma di illegalità, oppressione, imposizione e violenza nascosta, quelle che spesso le vittime tacciono per pudore o per vergogna.

Tuttavia, compresi presto che dovevo farlo in una forma accessibile a tutti, in particolare ai giovani, e al tempo stesso senza esporre me e la mia famiglia a minacce o ritorsioni. Nacque così l’idea di trasporre queste tematiche all’interno di trame fantasy, polizieschi o noir, inventando personaggi e situazioni che, pur ispirandosi a fatti reali, risultassero irriconoscibili e non riconducibili direttamente a individui o eventi concreti. In questo modo potevo dare voce alla verità senza rischiare accuse di diffamazione, mantenendo intatta la libertà creativa e il valore etico del mio racconto. E modestamente credo di esserci riuscito.

Ci parli del tuo libro, “Nulla accade per caso”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato?

Come ho già accennato, sono un fervente credente e per questo motivo sono convinto che nulla di ciò che viviamo su questa terra accada per caso. Credo che ogni incontro, evento e persona che entra a far parte della nostra vita sia frutto di un disegno deciso dall’Alto. Così accadde quando Kira arrivò a casa nostra per un motivo che, col tempo, comprendemmo. Nel giro di un mese, a mia moglie fu diagnosticata una grave malattia. Kira durante quei mesi difficili, divenne una presenza costante, capace di lenire paure e silenzi, quella compagna discreta in grado di donare conforto non solo a lei, ma all’intera famiglia. Dopo essere stata operata, fortunatamente mia moglie guarì e dopo dieci anni, come da protocollo medico, ne uscì definitivamente. Come una sorta di misterioso parallelismo, esattamente a dieci anni di distanza, Kira ci lasciò colpita anch’essa da una forma tumorale molto aggressiva. A dicembre infatti, dopo la diagnosi, iniziò la terapia mentre mia moglie, ormai completamente ristabilita, poté tirare un sospiro di sollievo. Sei mesi dopo, Kira attraversò il ponte dell’arcobaleno. Non credo sia stata una coincidenza: sono convinto che Dio ce l’abbia mandata per accompagnarci lungo il cammino della prova e per restituirle la speranza. Ricordo che Kira ci era stata regalata quando aveva appena un mese, proprio nei giorni in cui mia moglie iniziava il ciclo di cure. Tra loro nacque da subito un legame speciale, una simbiosi profonda: Kira la seguiva, la ascoltava e sembrava comprenderla come solo un essere umano saprebbe fare.

La sua scomparsa fu un dolore immenso. Per la prima volta vidi mia moglie piangere per un animale: Kira era diventata una di famiglia, la regina della casa, obbediente e affettuosa, ma soprattutto una compagna di vita inviata, ne sono certo, dalla Provvidenza. Nel mio racconto, la figura di Lola rappresenta molto più di un semplice animale domestico: quel bulldog francese divenne una guida spirituale, la mia ombra e principessa, entrata nella nostra vita, cinquantadue giorni dopo la scomparsa di Kira. La sua presenza ci ha aiutato a trovare un nuovo senso, facendoci riflettere sulla capacità di interpretare i messaggi tra le righe della quotidianità. Entrambe protagoniste assolute del mio romanzo, nel strutturare la trama ho voluto mettere in evidenza la loro intelligenza, perspicacia e capacità di apprendimento in ogni parola e gesto d’intesa.

Qual è il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale i temi e le storie che ci racconti, senza ovviamente fare spoiler?

La storia si basa sulla convinzione che la connessione con una creatura così speciale possa trasferire un insegnamento profondo: riconoscere e capire il significato nascosto nelle azioni e nelle parole che ci circondano, arrivando a comprendere anche le sfumature più invisibili del nostro mondo. In questa mia ultima fatica letteraria, mi sono rivolto soprattutto a bambini e ragazzi, sottolineando il valore della legalità e del senso civico verso le istituzioni e a tutti coloro che lavorano a beneficio del prossimo. Ricordiamoci che il successo è determinato dalla somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno. Non è tanto cosa facciamo, ma come lo facciamo che realmente conta.

Grazie per le domande acute e la bella chiacchierata. Ci vediamo in libreria!

Antonio de Lieto Vollaro

Il libro: