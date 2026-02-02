Il libro: “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra | RECENSIONE

di Mario Bresciano

Avevo già recensito le Novelle brevi di Sicilia qualche anno fa. Le ho rilette oggi con piacere.

L’autore è poliedrico: psicologo, criminologo, scrittore, conferenziere, si interessa di arte, cinema e cultura. Da queste novelle traspare l’interesse per l’arte ed in particolare per la pittura. Molte delle sue novelle sembrano delle cartoline dipinte a mano ad acquerello in cui si avvicendano vari personaggi, molto diversi tra loro per carattere e comportamento. Alcuni trasmettono vitalità, passione, altri, indifferenza e indolenza.

L’opera si apre con il vivido ritratto di un’arguta signora molto avanti negli anni che dona, al nipote prediletto, per il diciottesimo compleanno, una collana di perle di saggezza: è la nonna dell’autore. La vediamo, questa simpatica nonna moderna che dà consigli schietti perfino sulle relazioni sessuali e ne immaginiamo lo sguardo intenso, affettuoso e arguto.

Dalle Novelle si evince lo spirito acuto di un osservatore attento, pronto a cogliere e a descrivere anche particolari inusuali, come decine di nuche multicolori in una platea che assiste ad una conferenza. Sembra uno schizzo a carboncino preso dal vivo. Si percepisce una vena ironica, ma anche sanguigna e caustica.

Ogni novella sembra una cartolina spedita da Palermo in cui si raccontano esperienze e sensazioni vissute intensamente: vi è una procace e sensuale bigliettaia che suscita sentimenti carnali; vi è un cinico prefetto. Mentre un gruppo di operai, di cui si sente la fatica e l’arsura, asfaltano una strada sotto un sole cocente, due ragazzi arroganti, passano sull’asfalto fresco, con sprezzo del lavoro altrui.

Frotte di turisti sbarcano dalle navi, alla ricerca dei colori e dei sapori della Sicilia, guidati dagli intensi profumi di zagare, osservati dall’autore da un luogo appartato, forse una terrazza.

Ma ecco che parla al telefono con un’amica, Leandra, che gli racconta la nascita di un amore romantico con Oleg… vissuto attraverso Skype nel periodo del Covid.

Un’altra storia d’amore, vissuta con grande intensità, finisce, invece, bruscamente: quella tra Giovanni e Angela, l’avvocato.

C’è l’indolente indifferenza di chi, dopo essersi trovato nel luogo dove è stato assassinato un senatore, assiste alle telefonate ricevute dal questore, dal prefetto, da parte di un’alta carica dello Stato e poi si reca al mare a cercare il fresco e a leggere il giornale che poi getta distrattamente nel cestino.

Tutte le novelle sono irradiate da una luce intensa, dai mille colori che ben si addicono all’immagine della Sicilia.

Mario Bresciano

Il Giudice Mario Bresciano

