Il libro: “Mente selvaggia. Trasforma l’ansia e vivi intensamente una vita piena di amore”

Ritrovare il dialogo con il corpo per affrontare ansia e dolore. È questa una delle chiavi proposte da Steve Biddulph, psicologo ed educatore noto a livello internazionale, nel suo ultimo libro “Mente selvaggia. Trasforma l’ansia e vivi intensamente una vita piena di amore”, appena pubblicato in Italia da Verduci Editore.

Secondo le stime più recenti, i disturbi d’ansia interessano circa una persona su tre, configurandosi come una delle principali emergenze della salute mentale contemporanea. Da anni Biddulph dedica il proprio lavoro allo studio di strategie efficaci per comprendere e alleviare questo disagio, e nel suo nuovo volume propone una lettura innovativa del problema: la sofferenza psicologica nasce spesso da uno squilibrio profondo tra mente razionale e dimensione intuitiva ed emotiva.

Al centro del libro c’è il concetto di “mente selvaggia”, definita dall’autore come la componente non verbale, istintiva e corporea del cervello. Una risorsa essenziale per il benessere, ma frequentemente ignorata nella cultura occidentale, che privilegia il controllo cognitivo e l’analisi razionale. In questo percorso, Biddulph mette anche in discussione una convinzione molto diffusa: quella che associa l’emisfero sinistro alla razionalità e quello destro all’emotività e alla creatività. Una semplificazione che, secondo l’autore, non rende giustizia alla complessità del funzionamento cerebrale.

«Tutto parte dal corpo», sottolinea Biddulph, ricordando come l’essere umano abbia progressivamente perso contatto con la propria intelligenza intuitiva. Attraverso racconti tratti dall’esperienza clinica e dalla vita quotidiana, il libro accompagna il lettore a riconoscere i segnali fisici che spesso anticipano l’ansia o il dolore emotivo; segnali che tendiamo a ignorare ma che possono diventare preziosi alleati della mente logica. Il vero equilibrio, spiega l’autore, si raggiunge quando le diverse dimensioni del cervello collaborano, anziché entrare in conflitto.

Accanto alla narrazione, il volume integra riferimenti alle neuroscienze e propone strumenti pratici per affrontare alcune delle difficoltà più comuni della vita emotiva come imparare a riconoscere e gestire l’ansia nel momento in cui si manifesta, rafforzare i propri confini interiori, tutelare lo spazio emotivo personale, recuperare uno stato di calma e costruire relazioni più autentiche. Un percorso che mira, in ultima analisi, a riscoprire la propria forza interiore e la capacità di vivere relazioni fondate su un amore più pieno e consapevole.

