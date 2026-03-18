Il libro: “Marietta – storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni” di Liliana Di Bella | Presentazione

LUNEDĺ 23 MARZO ore 18.00, Libreria RAFFAELLO, LILIANA DI BELLA presenta il suo libro “Marietta – storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni” (Bookabook Edizioni). Con l’autrice interviene la giornalista e scrittrice Clelia Moscariello. Letture a cura dell’attrice PATRIZIA EGER.

A gennaio 2026 è uscito l’ultimo libro dell’autrice Liliana di Bella: “Marietta – storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni”, pubblicato da Bookabook Edizioni.

Nel cuore dell’entroterra siciliano, Marietta, il personaggio principale del racconto, cresce immersa nelle consuetudini del suo paese, seguendo un flusso di eventi dal ritmo quasi calmo e tranquillo.

La narrazione accompagna il suo cammino dall’infanzia all’età adulta, tracciando un affresco vivido e autentico della Sicilia d’altri tempi.

Sebbene le vicende privilegino una prospettiva femminile, esplorano comunque, con realismo, le complessità e le contraddizioni dell’animo umano.

La trama si arricchisce dei viaggi interiori e delle esperienze di altri personaggi, dipingendo un quadro variegato della società e della cultura locale.

Accanto a Marietta, due amici d’infanzia intrecciano le loro storie con la sua, mentre tre donne, pur rimanendo quasi delle sfumature di un dipinto, rappresentano ciascuna, a modo proprio, una tacita resistenza ai matrimoni combinati. Una delle coprotagoniste, nei momenti della propria “ribellione”, a tratti emergecome protagonista. Le loro sottili opposizioni riflettono una silenziosa sfida alle convenzioni imposte dalla società dell’epoca.

Tra le pagine del racconto compaiono ricette, oggetti d’un tempo e tradizioni, corredate di qualche fotografia che immortalano luoghi, riti e usanze, restituendo un mosaico vivido della memoria siciliana.

Liliana Di Bella è un’autrice italiana nota per il romanzo ” Marietta-Storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni” (uscito a inizio 2026), un’opera narrativa ambientata in Sicilia che esplora la vita rurale, i ricami e le tradizioni siciliane. Il suo lavoro si ispira alla memoria familiare e ai racconti di donne siciliane, focalizzandosi sull’emancipazione femminile e su una Sicilia autentica. Vive in Lombardia, ma mantiene un forte legame con la sua terra. Ama dipingere ed è appassionata a sperimentare tecniche nuove. Il suo ultimo libro, uscito a febbraio scorso, si intitola “Chiome sussurranti” ed è indirizzato ai bambini.

Marietta – storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni

Il libro:

16,00€

Liliana Di Bella

Marietta-Storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni

Bookabook Edizioni

Copyright 2026

1^ Edizione: gennaio 2025

ISBN 13: ‎ 979-1255993964

Pagine: 255

Info: