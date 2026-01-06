Il libro: “Maria Antonietta: Una vita involontariamente eroica”di Stefan Zweig | Recensione

di Mario Bresciano

Avevo anticipato che avevo comprato sia la biografia di Maria Antonietta, sia di Maria Stuarda e di Magellano.

Queste ultime due non le ho ancora lette, perché, da lettore onnivoro e accanito, inframmezzo opere più impegnative con altre più leggere. Mi riservo di recensirle. Ho trovato stupenda la biografia di Maria Antonietta. Zweig, con il tratto del vero storico, ne traccia un ritratto realistico e lontano dall’immagine oleografica che viene comunemente tramandata, di donna frivola e mediocre.

Oltretutto ho appreso fatti che ignoravo, come l’esistenza di un suo amante e del suo vano tentativo di salvarle la vita assieme a quella del re. Splendida la descrizione della sua prigionia, dell’imbarazzo di fronte ai carcerieri per le emorragie vaginali che l’affliggevano.

L’autore ci fa sentire l’umiliazione di una donna che ha vissuto da regina ed ora è ridotta in umiliante prigionia. Zweig descrive mirabilmente la trasformazione di Maria Antonietta da “donna comune, non troppo intelligente, non troppo stolta, né fuoco né ghiaccio, senza energie speciali per il bene e senza la minima volontà al male; la donna media di ieri, di oggi e di domani, senza tendenze e genialità eccezionali, senza volontà di eroismi e perciò inadatta a divenire oggetto di una tragedia” a donna che “nella suprema sua ora, raggiunge finalmente tragiche proporzioni e si fa grande al pari del suo destino”.

La descrizione delle ultime ore di Maria Antonietta ci induce a perdonare la mediocrità della sua vita e ispirano un sentimento di pietà per costei che nonostante le sofferenze fisiche, affronta con dignità, orgoglio e coraggio la morte sulla ghigliottina. Una morte che è il riscatto della propria vita.

