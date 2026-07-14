Il libro: “L’ultimo incarico a Parigi” di Rhys Bowen | Presentazione

Una donna sola, un amore spezzato, una missione che può cambiare il corso della storia. In Italia arriva “L’ultimo incarico a Parigi” di Rhys Bowen, un romanzo epico e commovente sulla Resistenza, il coraggio femminile e il prezzo devastante della guerra

Rhys Bowen, una delle voci più amate e premiate della narrativa storica internazionale con oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo e più di 100 mila nel nostro Paese, torna per Indomitus Publishing con “L’ultimo incarico a Parigi”, edizione italiana di “The Paris Assignment”.

Parigi, fine anni ’30. Madeleine Grant, giovane londinese brillante e idealista, crede di aver trovato la felicità tra le braccia di Giles Martin, giornalista francese e uomo di grande carisma. Insieme crescono il loro bambino, Olivier, sotto il cielo della Ville Lumière. Ma quando le ombre della guerra si allungano sull’Europa, la loro vita va in frantumi.

Giles sceglie di restare a combattere nella Resistenza. Madeleine, costretta a fuggire in Inghilterra con il figlio, si rifugia nella fragile illusione della normalità. Finché la tragedia non bussa con violenza alla sua porta: Olivier viene portato via in un istante e con lui ogni certezza.

Ma Madeleine non è fatta per arrendersi. Quando il ministero britannico le offre un incarico clandestino nella Francia occupata, accetta senza esitare. Il dolore si fa forza. La speranza si fa arma. E la vendetta diventa missione. In una Parigi spezzata dalla paura, Madeleine affronterà il tradimento, la crudeltà dei nazisti e il peso insostenibile della memoria. Ma ogni passo che compirà la avvicinerà alla vendetta. E, forse, alla possibilità di ritrovare almeno Giles.

“Specializzata in storie ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale e acclamata per la sua ricerca storica meticolosa, la profondità emotiva e la capacità di creare protagoniste indimenticabili, Rhys Bowen viene elogiata da autrici del calibro di Jacqueline Winspear e Deborah Crombie per la sua magistrale narrazione e l’attenzione ai dettagli storici.

Ne ‘L’ultimo incarico a Parigi’ ci consegna uno dei suoi romanzi più intensi e di grande impatto emotivo, mescolando storia, spionaggio, amore e resilienza.

I lettori anglosassoni lo hanno definito ‘straordinario’, ‘impossibile da mettere giù’, con personaggi realistici, una scrittura elegante e una ricostruzione storica ricca e accurata”.

Ambientato tra Parigi, Londra e l’Australia, è un libro perfetto per chi ama le grandi eroine della narrativa storica, le storie di coraggio femminile, i romanzi sulla Seconda Guerra Mondiale e le trame che uniscono tensione, commozione e speranza.

Un tributo al sacrificio, all’amore materno e alla capacità umana di rialzarsi anche di fronte alle prove più dure. Un libro che resta nel cuore.

DATI TECNICI

Titolo: L’ultimo incarico a Parigi

Autrice: Rhys Bowen

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 2 luglio 2026

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 19,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 446

Link al sito:

https://www.indomitus-publishing.it/product/ultimo-incarico-a-parigi-rhys-bowen/ e https://www.amazon.it/dp/B0FGHZGRPY

BIOGRAFIA AUTRICE

Le opere di Rhys Bowen hanno venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo e oltre 100 mila in Italia, e sono state tradotte in più di 30 lingue. È stata candidata a tutti i principali premi del genere giallo e ha vinto numerosi premi Agatha, Anthony e Macavity.

Tra i suoi libri figurano i gialli storici, oltre a diversi romanzi indipendenti bestseller internazionali.

Rhys vanta una fedele base di fan in tutto il mondo, con oltre 215.000 follower sui social media. Per maggiori dettagli visitate il suo sito https://rhysbowen.com/

PROFILO CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.