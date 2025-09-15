Il libro: “L’ombra dei padri” di Angela Caputo

Sinossi
Un antico segreto, una maledizione che si tramanda da generazioni, un legame di sangue che diventa
gabbia e destino. Nel nome dei Padri di Angela Caputo è un romanzo intenso e oscuro che scava nel
cuore delle relazioni familiari, là dove amore e dolore si intrecciano in un filo sottile e indissolubile.
Tra misteri sepolti, rancori mai sopiti e una verità che chiede di emergere, i personaggi si muovono in
un intreccio narrativo denso, sospeso tra realtà e suggestione.
Breve recensione
Con una scrittura avvolgente e potente, Angela Caputo ci conduce in una storia che unisce il fascino
del romanzo familiare con l’intensità del thriller psicologico. Le atmosfere cupe e il ritmo serrato
accompagnano il lettore in un viaggio emozionante, in cui il passato si fa incubo e solo la
consapevolezza potrà aprire uno spiraglio di luce. Un’opera che cattura dalla prima pagina, capace di
toccare corde profonde e di lasciare un segno indelebile.
