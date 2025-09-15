Il libro: “L’ombra dei padri” di Angela Caputo

Sinossi

Un antico segreto, una maledizione che si tramanda da generazioni, un legame di sangue che diventa

gabbia e destino. Nel nome dei Padri di Angela Caputo è un romanzo intenso e oscuro che scava nel

cuore delle relazioni familiari, là dove amore e dolore si intrecciano in un filo sottile e indissolubile.

Tra misteri sepolti, rancori mai sopiti e una verità che chiede di emergere, i personaggi si muovono in

un intreccio narrativo denso, sospeso tra realtà e suggestione.



Breve recensione

Con una scrittura avvolgente e potente, Angela Caputo ci conduce in una storia che unisce il fascino

del romanzo familiare con l’intensità del thriller psicologico. Le atmosfere cupe e il ritmo serrato

accompagnano il lettore in un viaggio emozionante, in cui il passato si fa incubo e solo la

consapevolezza potrà aprire uno spiraglio di luce. Un’opera che cattura dalla prima pagina, capace di

toccare corde profonde e di lasciare un segno indelebile.



