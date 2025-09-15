Il libro: “L’ombra dei padri” di Angela Caputo

da | 15 Settembre 2025 | Libri

Sinossi

Un antico segreto, una maledizione che si tramanda da generazioni, un legame di sangue che diventa
gabbia e destino. Nel nome dei Padri di Angela Caputo è un romanzo intenso e oscuro che scava nel
cuore delle relazioni familiari, là dove amore e dolore si intrecciano in un filo sottile e indissolubile.
Tra misteri sepolti, rancori mai sopiti e una verità che chiede di emergere, i personaggi si muovono in
un intreccio narrativo denso, sospeso tra realtà e suggestione.


Breve recensione

Con una scrittura avvolgente e potente, Angela Caputo ci conduce in una storia che unisce il fascino
del romanzo familiare con l’intensità del thriller psicologico. Le atmosfere cupe e il ritmo serrato
accompagnano il lettore in un viaggio emozionante, in cui il passato si fa incubo e solo la
consapevolezza potrà aprire uno spiraglio di luce. Un’opera che cattura dalla prima pagina, capace di
toccare corde profonde e di lasciare un segno indelebile.


Dati casa editrice

Atile Edizioni
Via Montegrappa – Pontinia (LT)
P. IVA 03112390590
Email: info@atileedizioni.it
Tel: +39 389 4541095

“L’ombra dei padri” di Angela Caputo

Articoli correlati

Quando finisce un amore… 

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Sono tanti i modi in cui una storia d’amore finisce… ma il denominatore comune è sempre lui: il dolore! …Lui, con il viso impietrito, si riveste e se ne va dopo aver tentato ancora una volta, l’ultima, di scongiurare l’inevitabile, l’inesorabile…  Lei, resta seduta sul letto,…

“Letteratura, marketing e comunicazione” | di Valeria Tufariello

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Con calma ho ascoltato minuto dopo minuto l’intervista che Lombardia TV ha fatto ad Andrea Giostra, noto psicologo, criminologo e saggista, sulla importante questione della letteratura contemporanea, dei nostri giorni, in rapporto al marketing e alla comunicazione, tenuto conto del fatto che in Italia oggi ci…

Uscito “Indomabili creature”, un dialogo tra Anna Franchi e Costanza DiQuattro per la collana “Cose di ieri dette alle donne di oggi”

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Arrivato in libreria dal 12 settembre Indomabili creature, seconda uscita della collana Cose di ieri dette alle donne di oggi, il progetto editoriale di Apalòs che riporta alla luce le parole e le battaglie di autrici dimenticate dalla storia ufficiale. Il volume ripropone un testo raro di Anna Franchi, scrittrice…

Pin It on Pinterest

Share This