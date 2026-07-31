Il libro: “L’ecopsicologia raccontata ai miei figli” di Antonella Colonna Vilasi

L’ecopsicologia — la disciplina che esplora le intersezioni tra psicologia e ecologia attinge a tradizioni filosofiche millenarie, a pratiche antiche di comunione con la terra, alla psicologia del profondo di Jung e alla fenomenologia di Merleau-Ponty.

Ma è una disciplina giovane nella sua forma sistematica, nata negli anni Settanta del Novecento e consolidatasi nel decennio successivo con le opere di Theodore Roszak, Paul Shepard e Joanna Macy.

Il lettore troverà un percorso che attraversa la storia delle idee, i fondamenti teorici, le applicazioni cliniche e comunitarie, e le prospettive future di questa affascinante disciplina. Non si tratta di un manuale tecnico, ma di un testo di divulgazione con un invito a ripensare il rapporto tra essere umano e natura alla luce delle conoscenze più aggiornate della psicologia, della neurobiologia, dell’antropologia e dell’ecologia.

Il libro è strutturato in quattro parti. La prima esplora le origini storiche e filosofiche dell’ecopsicologia, dalle cosmologie premoderne al Romanticismo, fino alla svolta ecologica del Novecento.

La seconda parte approfondisce i concetti fondamentali — l’Io ecologico, la solastalgia, la biofilia — che costituiscono il cuore teorico della disciplina. La terza parte è dedicata alle applicazioni pratiche: l’ecoterapia, l’educazione ambientale, il design urbano sostenibile, il lavoro nelle organizzazioni. Infine, la quarta parte guarda al futuro, affrontando le sfide poste dal cambiamento climatico e le nuove frontiere della ricerca.