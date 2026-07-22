Il libro: L’arte di farsi da parte: dieci donne contro il mondo. “Le amanti del loin-près”

. Leggere Antonio Di Grado è come entrare in una di quelle chiese siciliane dove l’aria è densa di cera, di zagara e di voci antiche, e dove non ti viene chiesto di capire subito, ti viene chiesto soltanto di restare, di sederti in fondo e di ascoltare perché prima o poi una parola ti troverà.

“Le amanti del loin-près” non è un saggio che dimostra, è un racconto che accompagna, ed è costruito attorno a un’idea che a prima vista sembra una sconfitta e che invece è l’unica vittoria possibile, cioè l’idea che per incontrare Dio bisogna prima smettere di esistere.

Il titolo prende in prestito il francese antico e lo sporca di mistica: loin-près vuol dire lontane e vicine, e sono così le donne di cui parla, lontane dal secolo perché hanno messo tutta la vita su un piano che il secolo non calcola, e vicine a Dio proprio perché hanno accettato di farsi spazio dentro, di svuotare la stanza. Il libro è diviso in dieci capitoli e parte da lontano, da Margherita Porete bruciata a Parigi nel 1310 con “Lo specchio delle anime semplici” tra le mani, una donna che aveva avuto la sfrontatezza di scrivere che la verità non è una cosa che si possiede ma una condizione in cui si entra, e che se vuoi essere povera devi prima diventare povertà, se vuoi amare devi smettere di avere un io da mettere al centro dell’amore. La Chiesa la condannò come beghina, la bruciò come eretica, eppure la sua voce non si è spenta perché sette secoli dopo l’ha raccolta Simone Weil, ebrea, francese, operaia, anarchica, eppure mistica fino al midollo, che leggeva Margherita in inglese mentre il mondo andava a pezzi e annotava a margine che credere non significa pensare che Dio esista, significa diventare ciò in cui credi, anche a costo di morire di fame per non mangiare più degli altri.

Le mette a sedere allo stesso tavolo e le fa parlare con la stessa voce roca, e nel farle parlare costruisce la sua teologia più dura: Dio stesso, per creare, ha dovuto ritirarsi, ha dovuto fare un atto di rinuncia, svuotarsi di sé, e questo è il senso profondo della creazione e della croce, perché l’Agnello è sgozzato fin dalla fondazione del mondo. Se Dio ha accettato di farsi impotente per amore, allora anche noi dobbiamo accettare la nostra impotenza, dobbiamo smettere di voler afferrare, dimostrare, meritare, e imparare invece l’arte difficile di attendere, di stare alla finestra come in Kafka, di lasciare che sia la Grazia a muoversi e non noi.

È qui che il libro si allarga e smette di essere solo teologia per diventare letteratura, perché nel Novecento la mistica non è morta, si è travestita, e la ritrovi nelle epifanie di Joyce dove la realtà si squarcia e mostra la sua essenza, la ritrovi nella memoria involontaria di Proust che non obbedisce alla volontà ma arriva come un dono, la ritrovi nel curato di campagna di Bernanos che all’improvviso vede negli altri la rifrazione dell’anima e capisce che non è psicologia ma è carità che si dilata. In mezzo ci mette anche Teresa che fondava conventi, le beghine, le carmelitane, Dostoevskij, Anna Maria Ortese. Tutte queste figure, dai mistici ai romanzieri, hanno in comune la stessa disponibilità a essere attraversati, la stessa rinuncia a controllare, e le tiene insieme con una parola antica che nel frattempo abbiamo dimenticato, “Cortesia”, che non è galateo ma è nobiltà d’animo, è il contrario esatto della mercanzia, è la capacità di dare senza calcolare il resto.

Eppure la parte più feroce del libro arriva alla fine, quando dopo averti portato in alto tra teologia e romanzi, decide di chiudere non con una santa canonizzata ma con una donna qualunque, una di quelle che una volta si chiamavano beghine con disprezzo e che sfaccendavano nelle case della Sicilia raccontando il mondo in dialetto, una che andava ogni mattina alla Messa delle quattro e si addormentava in panca, e quando le chiedevano perché continuasse a farlo rispondeva senza retorica _«Iù dormu, ma l’armicedda mía si nni pigghia»_, io dormo ma l’animella mia se ne imbeve. In quella frase c’è tutto il libro, c’è l’annientamento di Porete e la kenosis di Weil, c’è la Grazia che non ha bisogno della tua vigilanza per lavorare, c’è il primato dell’ignoranza devota sulla teologia, e c’è soprattutto la scelta di campo, che preferisce la testardaggine di una vecchia siciliana a mille trattati.

Alla fine chiudi “Le amanti del loin-près” e ti porti dietro una sensazione strana, quella di essere stato più leggero e insieme più povero, perché il libro non ti regala certezze, ti regala esempi, ti mostra dieci modi diversi di dire sì a un Dio che prima fa vuoto e poi ti chiede di fare vuoto anche tu, e ti ricorda che il mondo va avanti non grazie a chi calcola ma grazie a chi ancora sceglie di essere niente. Non è una lettura comoda, è una lettura che ti obbliga a togliere, e forse è proprio per questo che resta.