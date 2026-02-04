Il libro: “La strada giovane” di Antonio Albanese | RECENSIONE

di Mario Bresciano
L’autore è il noto attore.
Il romanzo narra di uno zio dell’autore, Nino, giovane e ingenuo siciliano che, dopo l’armistizio, viene internato in un campo di concentramento tedesco in Austria. Da lì fugge con due commilitoni, tra cui Lorenzo, giovane colto a cui si lega molto. Riescono a fuggire e intraprendono un viaggio a piedi verso casa.
Attraverseranno mille peripezie braccati sia dai tedeschi sia da italiani che li credono fascisti.
Solo Nino riuscirà a tornare a casa, sulle Madonie, dove l’attende l’amata Maria Assunta.
Il racconto è tenero, discretamente scritto, ma molte reazioni del protagonista agli eventi non sembrano troppo verosimili.
È un romanzo che si lascia leggere, ma che non coinvolge profondamente.
Mario Bresciano
Il libro:
Antonio Albanese, “La strada giovane”, Feltrinelli Editore, 2025