Il libro: "La strada giovane" di Antonio Albanese | RECENSIONE

04 Febbraio 2026

di Mario Bresciano

L’autore è il noto attore.

Il romanzo narra di uno zio dell’autore, Nino, giovane e ingenuo siciliano che, dopo l’armistizio, viene internato in un campo di concentramento tedesco in Austria. Da lì fugge con due commilitoni, tra cui Lorenzo, giovane colto a cui si lega molto. Riescono a fuggire e intraprendono un viaggio a piedi verso casa.

Attraverseranno mille peripezie braccati sia dai tedeschi sia da italiani che li credono fascisti.

Solo Nino riuscirà a tornare a casa, sulle Madonie, dove l’attende l’amata Maria Assunta.

Il racconto è tenero, discretamente scritto, ma molte reazioni del protagonista agli eventi non sembrano troppo verosimili.

È un romanzo che si lascia leggere, ma che non coinvolge profondamente.

Mario Bresciano

Il libro:

Antonio Albanese, “La strada giovane”, ‎Feltrinelli Editore, 2025

