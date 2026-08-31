Il libro: “La ragazza segreta” di Pam Jenoff | Recensione

Pam Jenoff è una scrittrice che ha ricoperto incarichi in uffici governativi americani in Europa. Ha scritto vari romanzi ambientati nel periodo della Seconda guerra mondiale, come la Ragazza con la stella blu o la Ragazza nella neve.

Anche l’attuale romanzo si svolge nella medesima epoca. Protagonista è Hannah Martel, una giovane ebrea al quale i soldati nazisti uccidono il fidanzato, causandole anche un aborto.

Dapprima tenta inutilmente di andare in America; poi si reca in Belgio, dalla cugina Lily con la quale da piccola aveva un rapporto affettivo fortissimo, anche se non la vede da anni. Lily l’accoglie con calore assieme al marito ed al figlio di otto anni. Hanna entrerà nella resistenza, ma la sua attività finirà con il creare problemi alla cugina e alla sua famiglia. La storia è complessa e vi sono personaggi di rilievo, come Matteo e la sorella Micheline. Molti episodi drammatici si susseguono. L’arresto di Lily e dei suoi familiari costringerà Hannah ad intervenire con l’ausilio di Matteo.

Non racconto di più per non svelare il finale.

Rispetto agli altri romanzi della Jenoff ho trovato questo meno convincente, anche se è ben scritto e coinvolge il lettore. Specialmente nella parte iniziale vi sono delle ingenuità che rendono poco plausibile la condotta della protagonista. Qualche ora di piacevole lettura è comunque assicurata.