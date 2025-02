Il libro: “La mia Venezia” di Monica Pasero | Recensione di Giuseppe Storti

L’arte è un dono per chi ne gode nelle varie forme artistiche in cui si manifesta. La scrittura poi è un’arte che definire magica è dir poco. Ogni scrittore con i suoi testi, vuole comunicarci qualcosa. Sta a Noi, decifrarne l’essenza, secondo la nostra sensibilità. Ho ricevuto un dono prezioso dalla scrittrice, blogger e consulente editoriale Monica Pasero, il suo libro: dal titolo “La mia Venezia”. Un libro affascinante che cattura l’attenzione dalla copertina: stupenda, tanto da sembrare un quadro.

Altra nota attrattiva è la poesia presente sul retro. Un libro da leggere tutto d’un fiato, per la trama avvincente e scorrevole, impreziosita da tantissime poesie che richiamano in maniera emozionante i sentimenti dei personaggi descritti con dovizia, cura e stile narrativo originale e fortemente accattivante. Illustrazioni bellissime.

Sembra di leggere un libro d’altri tempi. Già perché, in altri tempi i libri erano illustrati e ciò consentiva al lettore di riconoscere dalle illustrazioni i personaggi descritti dall’autore del libro. Leggere il testo e poi guardare la fotografia dei personaggi rende la lettura più emozionante e coinvolgente.

Una breve descrizione della trama, tale da non spoilerare l’essenza del testo, che va letto, per carpirne il segreto del filo narrativo, vivendo in pieno le emozioni che si susseguono nel corso delle pagine, che imprigionano l’attenzione del lettore che non riesce a fermarsi nella lettura proprio perché avvincente e appassionante.

Una fantastica storia d’amore che si sviluppa attraverso i secoli, tra la bellissima protagonista: Venice, una cortigiana veneziana, che vende il corpo per necessità, ma la sua anima e il suo palpitante cuore l’ha donato al suo grande amore che si eterna nel corso di vari passaggi d’epoca: ma resta intatto in tutta la sua essenza, e la sua autenticità.

Sullo sfondo della storia che nasconde un grande segreto che alla fine sarà rivelato, viene descritta in maniera accurata, con tutto il suo intramontabile fascino: Venezia.Un libro consigliato a chi ama i batticuori e le palpitazioni d’amore. Infine ci ha molto colpito l’incipit della bravissima autrice, subito dopo la copertina. Eccolo: “quando aprirai questo libro, quando inizierai a camminare nel suo viaggio….. Non starai solo leggendo dei pensieri, tu starai camminando dove passai prima io… Camminerai un po’ nella mia anima, nei miei sogni, nel mondo magico della mia mente e cuore, dove ogni scrittore si nasconde per poter trovare la strada verso il finale…… “ Ed in effetti leggendo il libro della valente scrittrice Monica Pasero, abbiamo grazie alla sua fervida penna, compiuto un affascinante viaggio nella sua anima, nei suoi sogni e nella sua mente- cuore, nutrendo il nostro di cuore delle emozioni trasmesse.

Complimenti vivissimi e ad maiora semper a Monica Pasero. Pregevole la prefazione del Critico letterario Lucia Accoto. Il libro è ordinabile su Amazon Libri.

La scrittrice:

Monica Pasero, nata il 24 febbraio 1973 a Dronero, in provincia di Cuneo, è una poliedrica scrittrice, giornalista e poetessa italiana. Con oltre dieci anni di esperienza nel campo letterario, ha all’attivo sedici pubblicazioni che spaziano tra narrativa e poesia. La sua carriera letteraria ha inizio nel 2009, e da allora ha dimostrato un eclettismo notevole, trattando temi che spaziano dalla narrativa per bambini e ragazzi al fantasy, dalla storia alla poesia. La sua presenza nel mondo editoriale è stata marcata da numerosi successi, e la sua opera “Storia di un fiocco di neve che non voleva cadere” è stata tradotta in italiano e inglese. Oltre alla scrittura, Monica si dedica all’illustrazione, curando la grafica interna ed esterna delle sue opere e realizzando favole per bambini. Monica Pasero ha contribuito a diversi progetti editoriali, curando prefazioni, recensioni e introduzioni per vari autori e artisti. La sua presenza nelle antologie e cataloghi d’arte è significativa, dimostrando il suo impegno e riconoscimento nel campo letterario. Oltre alla sua attività di scrittrice, Monica è nota anche per il suo ruolo di recensionista, blogger e intervistatrice. Il suo blog “Oltre Scrittura liberi pensatori crescono” e le sue interviste a artisti di diverse discipline ne testimoniano l’approccio multifacetico e la passione per la condivisione delle esperienze artistiche. Monica Pasero è stata giurata in vari concorsi nazionali di poesia e ha ricevuto riconoscimenti, come il diploma d’onore conferito dalla Giuria di Aica Tea Poetry per la sua poesia “Le cose da salvare”. La sua dedizione alla scrittura, alla comunicazione e al diffondere il valore della parola la rende un’autrice poliedrica e apprezzata nel panorama letterario italiano.