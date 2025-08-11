Il libro: “La Locanda della Magnolia” di Carolyn Brown | Presentazione

Carolyn Brown torna in Italia con “La Locanda della Magnolia”, un romanzo perfetto per chi ama il romance, le storie di provincia e le emozioni autentiche

Dall’autrice bestseller Carolyn Brown arriva in Italia con Indomitus Publishing e la distribuzione di DirectBook La Locanda della Magnolia, un racconto che riunisce due cuori feriti in una storia romantica fatta di nuove possibilità e di vero amore che può capitare una seconda volta nella vita.

Ereditare La Locanda della Magnolia, una casa vittoriana immersa nei pini del Texas orientale, è un sogno diventato realtà per Jolene Broussard. Dopo aver convissuto per anni con il senso di colpa per non essere riuscita a salvare la madre autodistruttiva, Jolene è convinta che il B&B dei suoi zii potrebbe essere il punto di partenza perfetto per una nuova vita e un luogo confortevole da chiamare casa.

C’è solo un intoppo: Tucker Malone, carpentiere testardo e lunatico con più di un interesse per La Locanda della Magnolia, è in procinto di piantare i suoi stivali impolverati da cowboy esattamente nel mezzo del suo sogno. Sin dalla morte della moglie, Tucker è andato avanti tra rimorsi e demoni interiori che lo hanno lasciato guardingo verso il mondo, esattamente come Jolene. L’ultima cosa che vuole è che il suo nuovo socio d’affari risvegli in lui qualcosa che pensava fosse scomparso per sempre. Ma per quanto anche Jolene sia diffidente, potrebbe in realtà aver trovato uno spirito affine, qualcuno da aiutare e a cui aggrapparsi in caso di bisogno.

Restaurare La Locanda della Magnolia potrebbe forse essere il primo passo per risanare i cuori di entrambi. Ma per riuscire nell’impresa saranno in grado di lasciar andare il passato e fidarsi l’uno dell’altra?

“Con oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo e più di 50 mila in Italia, Carolyn Brown si conferma una maestra della narrativa femminile, capace di conquistare lettrici con storie che scaldano il cuore. La Locanda della Magnolia è un romanzo perfetto per chi ama il romance, le storie di provincia e le emozioni autentiche, con un fascino degli Stati Uniti del Sud che incanta, diverte e commuove – ha commentato l’editore Davide Radice.

Grazie alla nuova partnership con DirectBook, i libri di Indomitus Publishing, come questo, sono ora ancora più accessibili per librerie e lettori, pronti a scoprire una lettura che lascia il segno. Un romanzo che dimostra come, anche nei momenti più difficili, il coraggio di fidarsi possa cambiare ogni cosa”.

Una storia toccante e meravigliosamente semplice, due anime ferite, un’affascinante casa vittoriana nel Texas e l’opportunità di ricominciare. Tra rimorsi, seconde possibilità e un sogno da ricostruire, i personaggi, ben delineati e uniti da legami profondi, accompagnano il lettore in un viaggio di speranza, amore e rinascita.

DATI TECNICI

Data di pubblicazione: 8 maggio 2025

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 16,99 in libreria e su tutti gli store online

Casa editrice: Indomitus Publishing

Traduzione di: Lorenza Braga

Pagine: 298

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/la-locanda-della-magnolia-carolyn-brown/

BIOGRAFIA AUTORE

Carolyn Brown, autrice di bestseller del New York Times e di USA Today, è nata in Texas e cresciuta nel sud dell’Oklahoma. Vive a Davis, in Oklahoma, una cittadina di meno di tremila abitanti dove tutti conoscono tutti, sanno cosa stanno facendo e con chi, e leggono il giornale settimanale per vedere chi è stato catturato.

Sul muro del suo ufficio è appesa una targa che dice “So che le voci non sono reali ma hanno idee davvero fantastiche”. Questo è il suo motto e la sua musa ispiratrice mentre trascorre le giornate con personaggi bizzarri nella sua testa, raccontando le loro storie, una per una, e amando il suo lavoro.

Quando Carolyn non scrive, le piace sedersi nel cortile sul retro e guardare i due gatti che proteggono il cortile da grilli, altri gatti, ragni e ghiandaie blu.

Carolyn Brown ha scritto più di 125 romanzi vendendo oltre 10 milioni copie e venendo tradotta in più di 20 paesi. Con i romanzi “Un’estate a piedi nudì”, “Sorelle per sempre”, “Piccoli pettegolezzi di paese” e “Una famiglia, tanti segreti” pubblicati da Amazon Publishing ha venduto oltre 50 mila copie in Italia.

Carolyn Brown

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.

