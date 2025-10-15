Il libro: “La donna dal Kimono bianco” di Ana Johns | Recensione di Mario Bresciano

da | 15 Ottobre 2025 | Libri

di Mario Bresciano

La storia si svolge su un doppio piano temporale: in Giappone nel 1957 e in America in epoca recente.

Le protagoniste sono due: Naoko Nakamura e Tori Kovac. Naoko appartiene ad una ricca famiglia molto tradizionale; si innamora di un ufficiale americano che sposa il giorno prima che costui parta per una missione. Il padre rifiuta di conoscere l’americano e ripudia la figlia, che vorrebbe far sposare con Satoshi, il figlio di un importante cliente.

Naoko rimane incinta e attende inutilmente il ritorno del marito. Con uno stratagemma della nonna, viene portata e sostanzialmente reclusa in una clinica, dove scopre che sono destinati ad essere uccisi tutti i figli delle partorienti.

Riesce a fuggire con l’aiuto di un’amica e partorisce in un monastero dove viene aiutata.

Tori Kovac, alla morte del padre Haime, trova una lettera e una foto di una donna col Kimono bianco e scopre così che il padre aveva sposato una giapponese e che aveva invano tentato di avere notizie sue e della figlia per tutta la vita.

Pensando di avere in Giappone una sorella e nel desiderio di adempiere alle volontà del padre, Tori parte per il Giappone e, con ricerche complesse, riesce a incontrare Naoko e a darle la lettera del padre.

Non racconto il resto perché penso sia più piacevole per il lettore scoprire da sé gli sviluppi della storia.

È un romanzo originale e si legge molto piacevolmente. Negli ultimi anni ho verificato che vi sono più romanzi scritti da donne che da uomini; molte, sia straniere sia italiane, sono estremamente valide, come Kristin Hanna, Pam Jenoff, Bianca Pizorno, Alessandra Carnevali di cui illustrerò alcuni romanzi.

Mario Bresciano

Ana Johns

Il libro:

Ana Johns, “La donna dal Kimono bianco”, Tre60 Ed., 2020

Articoli correlati

All’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lercara Friddi” 250 studenti hanno parlato di Violenza di Genere, Femminicidio e di come Prevenire il fenomeno

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Lunedì mattina, 13 ottobre 2025, oltre 250 studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lercara Friddi” hanno partecipato alla Conferenza tenuta presso l’Aula Magna della scuolasul tema della Violenza di Genere, del Femminicidio e della corretta Informazione e Prevenzione di questo terribile fenomeno sempre più dilagante in…

“La Veduta di Delft” di Vermeer, un capolavoro che ha ispirato Marcel Proust, autore del romanzo: “Alla ricerca del tempo perduto”.

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Nel 1660-1661, Jan Vermeer dipingeva “La Veduta di Delft”, un’opera che sarebbe diventata uno dei punti di riferimento dell’arte olandese, un riflesso di luce che ancora oggi illumina i cuori degli amanti dell’arte. Secoli dopo, nel 1921, Marcel Proust, malato e quasi immobilizzato a letto, volle…

Pin It on Pinterest

Share This