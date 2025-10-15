Il libro: “La donna dal Kimono bianco” di Ana Johns | Recensione di Mario Bresciano

di Mario Bresciano

La storia si svolge su un doppio piano temporale: in Giappone nel 1957 e in America in epoca recente.

Le protagoniste sono due: Naoko Nakamura e Tori Kovac. Naoko appartiene ad una ricca famiglia molto tradizionale; si innamora di un ufficiale americano che sposa il giorno prima che costui parta per una missione. Il padre rifiuta di conoscere l’americano e ripudia la figlia, che vorrebbe far sposare con Satoshi, il figlio di un importante cliente.

Naoko rimane incinta e attende inutilmente il ritorno del marito. Con uno stratagemma della nonna, viene portata e sostanzialmente reclusa in una clinica, dove scopre che sono destinati ad essere uccisi tutti i figli delle partorienti.

Riesce a fuggire con l’aiuto di un’amica e partorisce in un monastero dove viene aiutata.

Tori Kovac, alla morte del padre Haime, trova una lettera e una foto di una donna col Kimono bianco e scopre così che il padre aveva sposato una giapponese e che aveva invano tentato di avere notizie sue e della figlia per tutta la vita.

Pensando di avere in Giappone una sorella e nel desiderio di adempiere alle volontà del padre, Tori parte per il Giappone e, con ricerche complesse, riesce a incontrare Naoko e a darle la lettera del padre.

Non racconto il resto perché penso sia più piacevole per il lettore scoprire da sé gli sviluppi della storia.

È un romanzo originale e si legge molto piacevolmente. Negli ultimi anni ho verificato che vi sono più romanzi scritti da donne che da uomini; molte, sia straniere sia italiane, sono estremamente valide, come Kristin Hanna, Pam Jenoff, Bianca Pizorno, Alessandra Carnevali di cui illustrerò alcuni romanzi.

Mario Bresciano

Ana Johns

Il libro:

Ana Johns, “La donna dal Kimono bianco”, Tre60 Ed., 2020