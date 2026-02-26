Il libro: “La colpa” di David Baldacci | RECENSIONE

L’autore è un avvocato americano, classe 1960, che, dopo il successo del romanzo Potere assoluto, da cui è stato tratto l’omonimo film di Clint Eastwood, si è dato alla letteratura.

L’attuale romanzo ha come protagonista Will Robie, agente della Cia, che rimane traumatizzato perché, nel corso di una missione in cui deve eliminare un uomo, causa involontariamente la morte della figlia del suo bersaglio, una bambina di quattro anni. Il trauma causa il fallimento della missione successiva e ciò lo costringe ad un periodo di riposo forzato.

Ne approfitta per tornare nella città natale, da cui manca da oltre venti anni, avendo appreso che suo padre, noto giudice, è stato arrestato e accusato di omicidio. Con l’aiuto della collega Jessica Reel comincia le indagini. Conosce la nuova moglie del padre ed il fratellino.

Rivede vecchi amori di gioventù e scava in un ambiente torbido, razzista, violento e corrotto.

Dovrà faticare molto per scoprire la verità.

Il romanzo è ad alta tensione e tiene il lettore inchiodato alla sedia.

Mario Bresciano

Il libro:

David Baldacci, “La colpa”.TimeCrime ed., 2022: