Il libro: “Jimmy Fango e il segreto dietro la Colonia Devoto. La caduta di un uomo di montagna” di Matteo Bergamo

da | 10 Febbraio 2026 | Libri

Chi si appresta a leggere l’ultimo romanzo di Matteo Bergamo rimarrà colpito, sin dalle prime battute, da un impianto narrativo sorprendente che mette in moto un protagonista complesso e magnetico: Jimmy Fango. All’anagrafe Geremia Fango, Jimmy è un ex scalatore professionista la cui vita è indissolubilmente legata alle vette.

La sua è una passione che non si limita a scaldare, ma brucia e ferisce. Il romanzo esplora il dramma di chi vede svanire il proprio mondo a causa di un incidente: quando la professione che coincide con la propria ragione di vita viene strappata via, resta solo il vuoto. Il dolore per ciò che è accaduto a lui e al suo compagno di cordata è un peso così insostenibile da spingerlo all’isolamento totale.

L’invito e il ritorno alla realtà

Chiuso ogni rapporto con il mondo esterno, Geremia cerca faticosamente di darsi pace attraverso un percorso terapeutico. È proprio il suo psicologo a spronarlo a rimettersi in gioco e ad accettare un invito misterioso, consegnato in una busta scritta a mano in bella calligrafia. L’occasione è l’inaugurazione della Colonia Devoto, un luogo del passato che torna a bussare prepotentemente alla sua porta. Prima di cadere nell’oblio, la Colonia era stata l’istituto scolastico dove Jimmy e i suoi compagni avevano studiato per cinque anni, condividendo la crescita e la quotidianità. Spinto dal peso di quei ricordi, Geremia parte insieme ai vecchi amici di scuola — Vera, Corvina e Rico — verso l’evento che promette di far rinascere l’edificio sotto forma di un grande hotel di lusso.

Il mistero del rudere abbandonato

L’arrivo a destinazione si trasforma però in un inquietante paradosso. La Colonia, sperduta in cima alla montagna dopo un fitto bosco, non ha nulla del grande hotel promesso: dell’edificio ristrutturato e del rinfresco non v’è traccia. Ciò che i quattro amici si trovano davanti è il rudere abbandonato del loro vecchio istituto, un guscio vuoto che trasuda segreti e presagi. In questo scenario spettrale, il libro inizia a mescolare escursioni azzardate, rituali sciamanici e incontri inquietanti che risvegliano paure ancestrali, trascinando i protagonisti in un vortice di eventi imprevisti dove il passato scolastico sembra intrecciarsi con forze oscure.

L’evoluzione dello stile: tra suspense e umorismo

In questa fase della narrazione, la scrittura di Matteo Bergamo compie un’evoluzione affascinante: la prosa muta da una forma diretta e asciutta, specchio della solitudine iniziale di Jimmy, a una scrittura più immersiva e dettagliata, capace di far assaporare ogni pagina. L’autore dimostra una rara abilità nell’unire perfettamente umorismo e suspense, conducendo il lettore attraverso un racconto complesso ma dai toni sapientemente bilanciati. Tra introspezione psicologica e punte di realismo magico, il tutto condito da uno spiazzante umorismo nero, Bergamo ci guida verso un finale sorprendente che ribalta ogni certezza.

L’Autore: Tra vette e visione letteraria

Dietro la maschera di Jimmy Fango c’è l’esperienza autentica di Matteo Bergamo. Nato a Parma il giorno di Ognissanti del 1973, l’autore vive oggi tra la vitalità della Pianura Padana e la quiete di un piccolo borgo dell’Appennino Parmense, terra d’origine della sua famiglia.

Definito un autore visionario e un “cacciatore di ecomostri”, Bergamo riversa nelle sue pagine la profonda conoscenza del mondo alpino: istruttore del Club Alpino Italiano e titolare di un piccolo negozio di articoli di montagna, respira quotidianamente l’aria delle quote che descrive. Il suo talento ha già ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali: “Jimmy Fango e il segreto della Colonia Devoto” è infatti tra le opere vincitrici del prestigioso Torneo Letterario Io Scrittore 2024 e si è aggiudicato il Premio Città di Bolzano 2025.

spezione psicologica e suspense, lasciandoci col fiato sospeso fino all’ultimo segreto.

Se volete scoprire altri libri potete seguirmi su Instagram, Facebook e TikTok @glo.donati

Matteo Bergamo

Articoli correlati

Annamaria Farricelli approda a Casa Sanremo Writers 2026

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn La selezione per la vetrina letteraria di Casa Sanremo Writers 2026 inserisce l’opera “In un soffio d’amore” (ed. WE) di Annamaria Farricelli nel salotto culturale di Casa Sanremo durante l’omonimo Festival della Canzone Italiana.  L’approdo nella Città dei Fiori valorizza l’impianto narrativo di questa opera: intensa e…

L’Immobilità dell’Anima

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn La maestria di Ivan Aleksandrovič Gončarov si manifesta in questo romanzo, un affresco della società russa di metà Ottocento, dominato dalla figura enigmatica di Il’ja Il’ič Oblomov. Pubblicato nel 1859, il libro è un’esplorazione profonda e ironica dell’apatia e dell’immobilismo, un tema che trascende il contesto…

Il libro: “L’ora di greco” di Han Kang | RECENSIONE

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Gabriella Maggio L’ora di greco della scrittrice sudcoreana Han Kang, Premio Nobel per la Letteratura 2024, racconta di una donna, che non riesce più a parlare, e di un uomo, l’insegnante di greco, che sta per diventare cieco. Di entrambi la scrittrice non svela il…

Pin It on Pinterest

Share This