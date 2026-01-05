Il libro: “Innamorata & Riflessiva” di Sara Orsetti | Presentazione

Ci sono riflessioni interiori, parole senza filtri provenienti dal cuore; getti sinceri dell’anima abbisognante di sfogo, sollievo ed ascolto. Presente è il sentimento più forte e più universale. Come presenti sono anche le fasi di crescita poetica di una giovane sognatrice incallita che ha ancora tanto da dire.

POESIE

*Non Mi Definirò Poetessa*

Non mi definirò poetessa

finché non pubblicherò almeno una mia opera!

Perché definirsi tale quando ancora

non lo sono a tutti gli effetti?

Continuo ad avere parecchi difetti,

i miei versi non sono perfetti.

Ma io non voglio siano perfetti,

voglio emozionare e migliorare i miei difetti.

In fondo siamo tutti imperfetti e perfetti.

Finché non pubblicherò una mia opera

non mi definirò poetessa!

*Amo E Odio Le Rime*

Amo e odio le rime:

le amo perché son facili e puntuali

e non le trovo banali;

le odio perché mi seguono ovunque

io vada con le parole,

obbediscono e son fedeli come un cane,

ma talvolta vorrei fossero vane.

Amo tanto le rime

ma le odio tanto pure.

*Il Segreto Dell’Aura Brillante*

Quando ami tanto,

quando sei tanto amato

di stelle sei costellato.

Dagli altri vieni invidiato,

dagli altri con stupore vieni ammirato;

dai loro occhi vieni interrogato.

Ma il motivo non va spiegato,

perché succede quando ami tanto e sei tanto

amato.

*Quanto Odio Il Tedio*

Quanto odio il tedio,

non trovo un rimedio.

Quanto odio il tedio,

cerco di trovare un rimedio.

Quanto odio il tedio,

ho trovato un rimedio:

la creatività –

libertà di creare –

libertà d’arte.

Io: attiva sempre dalla sua parte.

BIOGRAFIA

Sara Orsetti è prima di tutto una Sognatrice Incallita.

Nasce a Roma sotto il Segno dei Pesci il 22 Febbraio del 2000. Gemella eterozigote, sostiene di aver sempre avuto una natura poetica dentro di sé. Autodidatta, comincia a scrivere poesie per esigenza del suo cuore innamorato.

Esordisce nel 2022 con *Funghi in Rima,* una serie di filastrocche seguite da illustrazioni di sua sorella Giulia, per la Bertoni Editore. Esce nel 2024, sempre per la stessa casa editrice, la sua seconda opera poetica dal titolo *Innamorata & Riflessiva.*