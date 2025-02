Il libro: il thriller “Una casa piena di bugie” di D. S. Butler

Un caso angosciante, una casa intrisa di segreti e una detective che non si ferma davanti a nulla: in uscita dal 20 febbraio per Indomitus Publishing il thriller “Una casa piena di bugie” di D. S. Butler

Dopo il successo di “Nessun ripensamento”, Indomitus Publishing torna a pubblicare in Italia D. S. Butler con “Una casa piena di bugie”, il quarto capitolo della serie thriller poliziesca di successo che ha già conquistato oltre un milione di lettori nel mondo, venduto più di 30.000 copie in Italia e vede come protagonista la detective Karen Hart, un’icona ormai tra gli investigatori del genere grazie alla determinazione, all’acume e alla profonda umanità che la caratterizzano.

Quando due adolescenti, Cressida e Natasha, svaniscono nel nulla durante un ritiro educativo presso la Chidlow House, il panico si diffonde tra studenti e insegnanti. La detective Karen Hart viene chiamata a investigare, trovandosi davanti a un mistero che sembra avvolto in ombre più oscure del semplice crimine.

Chidlow House ha infatti una storia inquietante ed è un luogo avvolto da leggende di infestazioni e segreti dimenticati. Karen, però, è una donna pratica, ancora segnata dalla devastante perdita della sua famiglia. Sa che, per quanto il posto possa sembrare maledetto, la sparizione delle ragazze è tragicamente reale. Eppure, qualcosa non quadra. Gli indizi sfuggono, i testimoni mentono e le verità sepolte sembrano giocare con la sua mente.

Mentre la tensione cresce, Hart scopre che qualcuno tra coloro che vivono o lavorano nella proprietà nasconde informazioni cruciali. Ma quando lei stessa inizia a sentire inquietanti sussurri provenire dalle antiche pareti, si trova costretta a rivedere le sue certezze: è possibile che le leggende sulla casa non siano del tutto infondate?

“D. S. Butler ha conquistato i lettori italiani e internazionali con il suo stile impeccabile e le sue trame avvincenti che tengono incollati fino all’ultima pagina – ha commentato l’editore Davide Radice. Una casa piena di bugie non fa eccezione: la tensione cresce capitolo dopo capitolo, mentre il lettore si ritrova immerso in un’indagine che mescola il fascino del thriller psicologico con il ritmo serrato del poliziesco.

Un libro perfetto per gli amanti dei gialli, che non riusciranno a smettere di leggere finché non avranno scoperto tutta la verità. Una trama magnetica e imprevedibile dove misteri, segreti e colpi di scena non danno tregua”.

Con il tempo che si esaurisce e ogni pista che si dissolve nel nulla, la detective Karen Hart dovrà lottare contro i propri demoni e contro un nemico che potrebbe essere più vicino – e più spietato – di quanto abbia mai immaginato. Avrà il tempo di svelare i segreti di Chidlow House, quando ogni secondo perso potrebbe segnare il destino delle ragazze?

Se pensate di aver già letto tutto sui thriller investigativi, preparatevi a ricredervi: ogni casa ha i suoi segreti, ma alcune sono costruite sulle bugie: scoprite la verità insieme alla Detective Karen Hart!

DATI TECNICI

Una casa piena di bugie

Autrice: D. S. Butler

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 20 febbraio 2025

Pagine: 354

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 16,99 in libreria e su tutti gli store online

Link al sito:

https://www.indomitus-publishing.it/product/una-casa-piena-di-bugie-d-s-butler/

BIOGRAFIA AUTRICE

D. S. Butler è un’autrice inglese di gialli e thriller psicologici. È una scienziata biochimica ed è stata anche ricercatrice a Oxford e in Medio Oriente, ma la sua passione per i romanzi polizieschi e mistery l’ha progressivamente allontanata dal mondo della scienza per farne una scrittrice a tempo pieno. Vive con il marito nel Lincolnshire, proprio dove sono ambientate le storie della detective Karen Hart.

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.