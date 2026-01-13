Il libro: “Il segreto di Atena” di Milena Bonvissuto | Presentazione

Sicilia, 1850. La leggenda nasce in una cittadina baciata dal sole e l’ombra argentea degli ulivi,Licata,la giovane Nina conduce un’esistenza sospesa tra il mondo tangibile e quello dell’Oltre. Colpita da improvvisi malori che la colmano di visioni e premonizioni, Nina custodisce un dono o una condanna che la rende capace di percepire i sussurri dell’Ignoto e di disegnare mondi fantastici per il fratellino Gaetano.

​Mentre sua madre Crocina osserva con apprensione, cercando di ancorare il destino dei figli alla terra lasciata dal marito, il mare decide di rimescolare le carte del fato. Un naufragio porta sull’isola Leonardo, un giovane giunto da una terra sconosciuta, il cui arrivo sembra rispondere a un richiamo antico quanto il mito.

​L’incontro tra i due giovani accende un legame indissolubile, suggellato dal potere

sacro dell’Acqua, elemento che toglie e restituisce. Guidati da un mosaico di simboli stelle marine, scettri incantati e alberi secolari e monete Nina e Leonardo dovranno ricomporre i frammenti della propria esistenza, muovendosi sul confine sottile tra ciò che è reale e ciò che è invisibile.

​Dalle profondità marine emerge l’iridescenza della Principessa di Atena, una figura mitologica il cui canto sa di sirene e di speranza. In un crescendo di rivelazioni, la leggenda di un amore impossibile si trasforma in una battaglia per la giustizia, dimostrando che il cuore di una donna, capace di ascoltare il canto del mare, possiede la forza necessaria per vincere ogni tempesta.Il perdono è in elemento fondamentale.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE:

Nata a Licata, città circondata dal mare, il 26 Dicembre del 1973. Prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico V. Linares di Licata ed ha una figlia di nome Lavinia. Ha sempre amato, a causa della sua empatia, far parte della comunità. Dai diciassette ai vent’anni ha condotto un programma radiofonico a Radio One Licata; successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L’Affarone per poi approdare in un giornale online ILLICATESE.IT. Proprio in questo periodo, va in stampa il suo primo romanzo: “La paura di rincasare” tardi, edito dalla casa editrice EDICOM Rho, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche e la menzione nella Settimana Io Donna. Principalmente, si è occupata, da sempre, di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazione militando in movimenti politici. Nel 2011 fonda, insieme ad altri, un movimento, in cui ricopre il ruolo di vice-presidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio. Madrina di due autori emergenti “Libera me domina” di Salvatore Nogara, “Pu pani e pu vinu” e “Il vocabolario siciliano” di Lillo Grecopolito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche e teatrali. Nel 2019 pubblica il suo secondo romanzo: “Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica e nel 2021 Il principio di Benedetto ,romanzo di introspezione da BookSprint Edizioni. Ha collaborato conuna rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast.Da due anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui:Rupe Mutevole e Atile Edizione curando anche per quest’ultima le fiere oneline di Torino ,Pavia e Napoli. Da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML caffè letterario diffuso.Di tanto in tanto avvengono collaborazioni con ICN la radio di NewYork per gli italiani e Prima Set 149 sul digitale terrestre.14Opere presenti nel 2024 varie antologie tre pubblicazioni:Made ad Alikata , Due anime ribelli(2024) e Fogli Respiranti (2025) scritto a quattro mani. Sempre nel 2024 ha dato vita a Sagoradio24tv insieme ad altri autori. Nel corso del 2024 ho iniziato a lavorare per la testata Giornalistica:Epoca Culturale e il blog Il soffio. Nel corso della carriera letteraria ho ricevuto manzioni speciali Presente su Facebook,istagram tiktok,linkedin .

Milena Bonvissuto

