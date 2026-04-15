Il libro: “Il Segreto di Atena” di Milena Bonvissuto edito Rupe Mutevole | Recensione

Tra le novità letterarie del momento un libro che ci incanterà non solo per la bellissima copertina ma anche per la trama. Stiamo parlando del fantasy mediterraneo Il Segreto di Atena di Milena Bonvissuto, edito da Rupe Mutevole.

La Bonvissuto, autrice siciliana, precisamente da Licata (Agrigento), è già nota nei social e nei salotti letterari per i suoi libri (siamo a quota otto) e per la sua opera di divulgazione culturale.

Milena Bonvissuto

In questa sua nuova opera l’autrice rende ancora una volta omaggio alla sua Sicilia ma soprattutto alla città di Licata, che non si vede solo con gli occhi, ma si ascolta con il cuore. Il Segreto di Atena è ambientato tra i paesaggi suggestivi della grotta a strapiombo sul mare di Mollarella e la zona di Casalicchio, in un tempo storico risalente al 1850 sospeso tra il realismo storico e l’incanto del “fantasy mediterraneo”. Lopera si plasma tra gli aneddoti del territorio, frammenti di memoria che l’autrice ha saputo trasformare in un mondo antico e sommerso, ammaliante come la luce calda del sole sulle terre siciliane.

La trama racconta di un naufragio, al quale seguono le vicende di Nina, una giovane siciliana la cui sensibilità sconfina nella chiaroveggenza, e di Leonardo, giunto sull’isola da una terra sconosciuta. Tra i campi di ulivi e i vicoli di una cittadina d’altri tempi, il legame tra i due protagonisti si dipana come un antico mosaico, unito dal potere sacro dell’acqua. In questo scenario, i gesti quotidiani e materni si mescolano a visioni dell’ignoto, mentre simboli, stelle marine e scettri incantati guidano i giovani verso il loro destino.

La storia dei protagonisti si svolge sullo sfondo incanto della Principessa di Atena che riemerge dall’iridescenza marina, portando con sé un canto che non è solo leggenda, ma cura e vittoria per i giusti.

Il Segreto di Atena conferma la maturità stilistica della Bonvissuto, capace di unire la dolcezza di una narrazione materna alla potenza del mito. La sua carriera è ormai proiettata su uno scenario internazionale: l’autrice collabora attivamente con numerose realtà del settore, sbarcando con successo persino in Colombia.

In questa nuova opera, la scrittura è fluida e limpida come acqua cristallina, rivelando che il cuore di una donna sa percepire il pericolo e attingere a una forza interiore che vince su tutto.

Dalla prefazione di Luca Santilli si legge: Un mondo antico, sommerso, ammaliante come lo è la luce calda e struggente del Sole sulle terre siciliane, così si delinea il paesaggio che si apre agli occhi del lettore. Un viaggio inatteso, un nome antico che risuona tra le pagine di questo racconto dal sapore di altri tempi. Una fiaba, forse, oppure una leggenda che narra la storia di due giovani amanti. Nina d’origine siciliana e Leonardo giunto sull’isola da una terra sconosciuta. Ad unire il loro destino il potere del mare, il sacro nome dell’elemento Acqua che può donare e togliere, prendere e restituire.

In questa nuova opera, la scrittura è fluida e limpida come acqua cristallina, rivelando che il cuore di una donna sa percepire il pericolo e attingere a una forza interiore che vince su tutto.

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