Il libro: “Il divano” di Giusi Romeo

Presentazione di Giusi Romeo:

Mi chiamo Giusi Romeo. Sono l’autrice del libro: “Il divano”.

Prima di passare a brevi note biografiche, e ad un’introduzione sommaria del libro, vorrei evidenziare il fatto che in fondo potrei definirmi come un individuo che pur scegliendo la scienza, non ha mai perso di vista l’esercizio del suo lato umanistico. Scrivo e disegno da sempre. Anche se ho deciso di pubblicare solo da poco.

Dopo il classico liceo scientifico, ho conseguito la laurea in fisica con il massimo dei voti (110 e lode). Di seguito, ho fatto ricerca in astronomia all’Osservatorio Astrofisico di Catania (INAF-Isituto Nazionale di Astrofisica). Ho quindi conseguito, dopo qualche anno, il dottorato di ricerca in astrofisica all’Osservatorio Astronomico di Bologna (INAF), con ulteriore impegno nella ricerca scientifica.

Come accennato prima, ho da sempre avuto l’hobby della scrittura e del disegno. Ho scritto sia racconti che poesie, e ultimamente ho deciso di pubblicare i miei lavori ed esporre i miei disegni.

Questo che vi propongo è il mio secondo libro. Il primo è stato già stampato nell’ottobre del 2022, e si intitola: “Era solo un giorno normale” (vedi https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/era-solo-un-giorno-normale-giusi-romeo/ ).

Giusi Romeo

Recensione del libro “ Il divano” di Giusy Romeo

Un posto chiamato divano

di Giuseppe Storti

Solo un’astrofisica poteva scrivere un libro così bello. Fantascientifico, ma molto romantico e tenero. Con un occhio critico e attento ai guasti della società attuale obnubilata dai social, dalle apparenze che hanno soppiantato l’essere, portandosi via la parte migliore che possediamo: la nostra anima. Giusy Romeo, è un’astrofisica, che ha conseguito il dottorato di ricerca in astrofisica all’Osservatorio Astronomico di Bologna (INAF), con ulteriore impegno nella ricerca scientifica. Per questo abituata a confrontarsi con dati rigorosamente scientifici. Ma ha sviluppato anche una vena artistica, che esprime, in modo davvero mirabile, attraverso disegni e la scrittura. E’ al suo secondo libro. Un libro, molto intenso, decisamente tenero, che si fa seguire nel suo fluire scorrevole e piacevole. Suscitando interesse e curiosità di proseguire nella lettura per scoprire nuovi indizi di una storia decisamente avvincente, che tratta di universi paralleli, di altri mondi, che magari tutti noi, sogniamo di poter frequentare, per sfuggire a quello abituale, che in verità si fa sempre più inabitabile. La storia di amore tra Alessandro e Berry, è davvero emozionante. Da seguire con quella emozione che suscitano le storie di cuore. Non ne sveliamo il finale. Così come non spoileriamo la trama narrativa del romanzo che ci ha davvero appassionato. In definitiva il libro è super consigliato. In particolare a quei lettori che si emozionano ancora a seguire le storie romantiche unite ad una riscoperta dei veri valori che rendono la vita degna di essere vissuta.

Il libro: