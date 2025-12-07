Il libro: “Il dilemma degli eventi sbagliati”  di Luciano Valentino

Ci sono romanzi che restano addosso più a lungo di molti titoli di tendenza. Il dilemma degli eventi sbagliati di Luciano Valentino appartiene a questa categoria di libri che si fanno strada senza rumore, conquistando il lettore con la forza delle domande che sollevano.

È uno di quei rari doni natalizi capaci di arrivare nel momento in cui le emozioni sono più vulnerabili, quando ci ritroviamo inevitabilmente a fare i conti con ciò che è rimasto irrisolto. Un romanzo potente da regalare a Natale (Balzano editore).

La sua intensità non nasce da un colpo di scena o da un ritmo compulsivo. Deriva invece dalla maniera con cui il romanzo esplora la fragilità di chi non ha mai chiuso davvero con il passato. Il protagonista non è il classico “eroe tardivo”: è un uomo che ha trascorso una vita intera a interrogare il silenzio, ad affrontare un dolore che non ha ottenuto risposte. In questo, la storia si avvicina a molte realtà quotidiane: quante volte ci troviamo a convivere con ciò che non è stato spiegato, con ciò che è stato lasciato in sospeso da altri?

La scelta di confidarsi con un amico fedele, e la decisione di quest’ultimo di accompagnarlo nonostante il peso della verità, trasformano il romanzo in un percorso umano più profondo di qualsiasi intreccio. È in questa relazione che nasce l’anima del libro. Non una ricerca di giustizia, ma un atto di fedeltà. Non un’indagine, ma un cammino affettivo, fatto di responsabilità morale e di coraggio emotivo.

A Natale tutto ci spinge a riguardare indietro. Le luci mettono in risalto non solo ciò che abbiamo, ma anche ciò che manca. Per questo regalare Il dilemma degli eventi sbagliati significa offrire a qualcuno la possibilità di attraversare un territorio raro nella narrativa contemporanea: quello del dolore che non vuole più tacere, del legame che sopravvive al tempo, della verità che non è un trofeo ma un impegno. È un libro che accompagna il lettore dentro un’idea precisa: le ferite non guariscono da sole, vanno accolte, comprese, nominate.

Il romanzo non indulge in pietismi né in frasi accomodanti. Preferisce la sincerità degli adulti che non cercano scorciatoie, di chi affronta il passato non per nostalgia ma per necessità. In un’epoca che corre troppo veloce, Valentino restituisce dignità alla lentezza di una ricerca interiore, alla delicatezza di un segreto che non può essere gestito con leggerezza. Ed è proprio questa cura per ciò che pesa, questa attenzione ai dettagli dell’animo umano, che rende il libro un dono profondo.

Nel periodo natalizio siamo abituati a scartare regali che parlano di serenità. Il dilemma degli eventi sbagliati, invece, parla di verità. E la verità, quando arriva, non sempre consola. Ma libera. Chi troverà questo romanzo sotto l’albero non vivrà una lettura “leggera”: vivrà un’esperienza che tocca la radice dei sentimenti più difficili, quelli che non sempre riusciamo a nominare ad alta voce.

È proprio per questo che il libro funziona così bene come regalo: perché porta luce dove nessuno vorrebbe guardare, e lo fa con rispetto, con profondità, con una delicatezza che non diventa mai evasione. Luciano Valentino racconta ciò che molti vivono ma pochi riescono a esprimere. E in un Natale che spesso si riempie di sorrisi automatici, un romanzo che parla in modo autentico di memoria, amicizia e responsabilità diventa un gesto prezioso.