Il libro: “Ho sognato una favola. Le favole non hanno luogo, non hanno spazio, non hanno età” di Antonella Colonna Vilasi

Ci parli del tuo libro “Ho sognato una favola. Le favole non hanno luogo, non hanno spazio, non hanno età”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato?

Il libro “Ho sognato una favola”, Kubera edizioni, è un testo che avevo intenzione di scrivere da tempo ed è il mio primo libro di favole.

Qual è il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale i temi e le storie che ci racconti, senza ovviamente fare spoiler?

Il libro è una raccolta di fiabe suddivisa in 30 sezioni. Le trenta favole presenti nella raccolta accolgono i piccoli lettori con scenari e personaggi sempre diversi: cammelli, giraffe, leoni, alberi saggi, volpi, fiori parlanti.

Ogni favola porta con sé un insegnamento, primo fra tutti il rispetto e la scoperta del mondo animale e naturale, ma anche il profondo significato dell’amicizia, della solidarietà, della gentilezza, della condivisione.

Scrivo racconti attraverso i quali dare ai piccoli una lettura del mondo delle emozioni e dei sentimenti mutuati attraverso storie che attivano immaginazione, proiezione di sé, empatia e capacità di andare al cuore delle cose.

Il testo è una lettura incantata ed entusiasmante capace di appassionare grandi e piccini. Questo permette ai piccolo lettore (ma anche all’adulto) di spaziare con la fantasia in mondi diversi e di conoscere alcune specie animali, ognuna con le proprie peculiarità fisiche ma anche caratteriali, offrendo interessanti spunti di riflessione.

Le favole offrono sempre un insegnamento che riporta al mondo umano e ai rapporti sociali, offre quindi la possibilità al lettore di ampliare la propria prospettiva e punti di vista nuovi.

Il linguaggio è scorrevole e chiaro, riuscendo a rendere la narrazione fluida, comprensibile, semplice ed efficace. Sfrutto le potenzialità della lingua italiana, fornendo strumenti narrativi accessibili anche ai piccoli lettori.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

I miei lettori di riferimento sono i bambini degli Istituti scolastici in cui conduco laboratori di favole.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Ho sognato una favola”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Le favole per me che sono una psicologa hanno un alto valore simbolico.

Tutte le favole, che sono trenta, hanno un messaggio diverso. Jung era affascinato ed interessato al mondo delle favole. Egli sosteneva che fossero l’espressione più genuina e pura dei processi dell’inconscio collettivo, ossia di quella sorta di deposito collettivo, sviluppatosi in base ad una predisposizione comune a tutta l’umanità ad organizzare in maniera simile le esperienze che si ripetono attraverso le generazioni. Predisposizioni mentali ed esperienze comuni transgenerazionali sono l’elemento di base per la formazione di quelle configurazioni particolari, contenute nell’inconscio collettivo, che costituiscono sedimentazioni psichiche stabili. Queste configurazioni sono dotate di struttura universale e di valenza affettiva e sono da Jung definite “archetipi“.

La favola è prodotto della fantasia e dell’ingegno umano; incarna ed esprime sentimenti, emozioni, aspirazioni, speranze comuni a tutta l’umanità.

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Antonella Colonna Vilasi è docente universitaria, scrittrice e poetessa. E’ responsabile di un Centro studi, ed è al suo primo libro di favole.

ANTONELLA COLONNA VILASI, “Ho sognato una favola”, KUBERA EDITORE, ANNO PUBBLICAZIONE: 20 MAGGIO 2025

link casa editrice kuberaedizioni.it/ho+sognato+una+favola

https://www.ibs.it/ho-sognato-favola-libro-antonella-colonna-vilasi/e/9791280865960inventoryId=854733920&queryId=9ce819054c134abdef87c736f643205f

link Amazon ANCORA SOLO SU AMAZON AUSTRALIA

ANTONELLA COLONNA VILASI:

antonellacolonnavilasi.it

www.centrostudiintelligence.it

www.intelligencessence.it