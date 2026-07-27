Il libro: “Dove vola la polvere” di Phan Que Mai Nguyen | Recensione

da | 27 Luglio 2026 | Libri

La storia si svolge in Vietnam. Nel periodo dell’occupazione americana, due sorelle partono da un paesino rurale alla volta di Sai Gon, con la speranza di trovare lavoro ed aiutare i genitori che hanno perso tutto e hanno solo debiti. La protagonista, Trang, va a lavorare all’Hollywood Bar, assumendo il nome di Kim, assieme alla sorella Quynh.

Il loro lavoro è sedersi al bar bere far bere alcolici ai soldati americani. In realtà le ragazze sono sollecitate a prostituirsi. Kim s’innamorerà, ricambiata, di Dan. Ma poi Dan torna in America.

Un altro protagonista è Phong che è considerato fin da piccolo «meno della polvere», espressione riservata ai figli nati dalle relazioni tra soldati americani e donne vietnamite. Con la sua pelle nera e i capelli ricci, Phong ha tentato più volte di ottenere un visto per gli Stati Uniti. Ma a circa quarant’anni incontrerà Dan, un veterano tornato in Vietnam per superare i traumi vissuti durante la guerra in Vietnam.

Non racconto il resto perché, pur non trattandosi di un giallo, il romanzo è ricco di sorprese che è bene scoprire da sé, leggendolo. Il libro è ben scritto e la storia è avvincente.

Phan Que Mai Nguyen
Phan Que Mai Nguyen

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