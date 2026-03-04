Il libro: “Declinazioni umane” di Antonello Di Grazia | Recensione

di Rita Bompadre

“Declinazioni umane” di Antonello Di Grazia (Eretica Edizioni, 2025 pp. 80 € 15.00) insegna a prendersi cura del proprio mondo interiore, oltrepassando la cortina feroce e annichilente di un universo che ha, nello scenario spaventoso di una attualità irruente e aggressiva, il suo culmine di desolazione e di malvagità.

L’autore esplora i caratteri psicologici incoerenti e tormentati dell’uomo, alla ricerca di un conforto sul quale annullare la propria solitudine e sorreggere la sconcertante distruzione della realtà. Le tre sezioni del libro interpretano il senso dell’avversione e del disprezzo, la sensazione del sentimento drammatico, occupano lo spazio disincantato del dolore, accendono l’attenzione sulla rovina ardente delle guerre quotidiane ammesse all’oscura e alienante disumanizzazione.

Antonello Di Grazia dichiara il declino della società attraverso la privazione silenziosa e sospettosa del pensiero, rivela l’abisso imperturbabile della paura, in bilico sull’orlo di un precipizio che assorbe il distacco istintivo dalla vita, analizza, nella voragine tragica, la fenditura negativa, creata da sentimenti irrazionali, ai margini del territorio vulnerabile e friabile dei comportamenti umani. “Declinazioni umane” registra un catalogo privato del deterioramento sensibile in cui lo sviluppo cognitivo dell’anima è deformato dalla crisi della comunicazione, raccoglie lo studio analitico sulla natura umana e la sua inesorabile ricerca dei significati, esplora il rapporto dell’individuo con le prospettive impietose e dure delle interazioni sociali.

Decifra l’esperienza esistenziale della sofferenza, l’impazienza autolesionista, la percezione della lucidità introspettiva, influenzata dal giudizio della malinconia, dall’estinzione dell’umanità nella sua rispettabilità e onestà morale. Antonello Di Grazia sostiene il processo evolutivo dell’identificazione empatica, personale e soggettiva, tra la primitiva vocazione dei fattori innati nel comportamento umano e le condizioni degradate della società, indica la trasformazione fatale legata al contesto antropico dell’appartenenza, misura le dimensioni mentali del tempo e delle attese.

Comprende la debolezza nella sua sensazione di dipendenza, come fattore di perturbazione, conosce il potenziale razionale e passionale delle intelligenze emotive, la motivazione delle corrispondenze, orientate nel presentimento di una condivisione in sintonia con le epifanie del cuore.

Descrive, in un’atmosfera cupa e annientante, la visione complessa e soffocante della miseria, l’opprimente impressione di una strana alchimia etica in cui l’attrazione e la repulsione si fondono in un oracolo perverso di perdizione, distruzione e sconfitta.

La poesia di Antonello Di Grazia mette in evidenza i contrasti terreni nel crepuscolo delle tensioni irrequiete, invoca, nell’incertezza e nel disorientamento, il ricorso al divino. Nello scenario devastante e lacerante di un itinerario oscuro e disperato emerge l’orizzonte di un cammino intimo, sereno e benefico, un osservatorio d’amore, un passaggio simbolico e sicuro dove trovare l’accoglienza, la protezione e l’incoraggiamento ad assistere la cura degli affetti, indirizzare l’identità personale nella rielaborazione dei ricordi e della loro continuità confortante.

Antonello Di Grazia sorveglia la provvisorietà della gratitudine, difendendo il devoto e inattaccabile sollievo della poesia, sconfina l’indistinta e magistrale capacità di afferrare la transitorietà e vivere il presente.

Rita Bompadre

