Il libro: “Condanna a morte” di Damien Boyd

Arriva in Italia il thriller “Condanna a morte” di Damien Boyd. Nel cuore del Somerset, un segreto sepolto nasconde una potenziale cospirazione mortale: riuscirà l’ispettore Dixon a sventarla prima che sia troppo tardi?

Damien Boyd, voce imprescindibile del poliziesco britannico con oltre 3 milioni di copie vendute nel mondo e più di 30.000 in Italia, torna dal 16 ottobre per Indomitus Publishing con il sesto capitolo della serie bestseller “Le indagini dell’ispettore Nick Dixon”.

In una casamatta della Seconda Guerra Mondiale, lungo il canale di Bridgwater e Taunton, viene scoperto il corpo di un anziano avvolto nel mistero più che nell’ombra del suo rifugio. Senza movente apparente e privo di sospetti evidenti, l’ispettore di polizia Nick Dixon dà il via a un’indagine che promette di essere tutto tranne che ordinaria.

Ogni indizio sul passato della vittima sembra trascinare Dixon sempre più a fondo, portandolo dalle oscure cavità delle grotte del Somerset fino ad emergere nei corridoi segreti del potere governativo. Qui, dove le verità sono sepolte sotto strati di segreti, potrebbe essere in atto una cospirazione militare in grado di scuotere le fondamenta del paese.

Con un muro di silenzio di fronte a lui e un assassino sempre un passo avanti, l’ispettore Dixon dovrà decifrare un enigma pericoloso, smascherando una trama letale prima che il silenzio diventi eterno e il colpevole svanisca nell’ombra.

“Con Condanna a morte, Damien Boyd conferma ancora una volta il suo straordinario talento nel coniugare tensione narrativa, rigore investigativo e ambientazioni dal fascino tipicamente inglese – ha commentato l’editore Davide Radice.

La sua scrittura, precisa e avvincente, unita a un’attenzione meticolosa per i dettagli e a una profonda conoscenza del contesto investigativo, regala un’esperienza di lettura intensa e cinematografica.

Perfetto per gli amanti di gialli, thriller e polizieschi ambientati in Inghilterra, Condanna a morte è un romanzo che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, con personaggi credibili, colpi di scena ben calibrati e una trama che dimostra quanto dietro ogni indagine di Nick Dixon ci sia non solo un mistero da risolvere, ma un intero mondo da svelare”.

Un libro, insomma, che porta il lettore nel cuore di un caso oscuro e pericoloso, dove segreti militari e verità sepolte si intrecciano in un crescendo di suspense.

Damien Boyd è un ex avvocato diventato scrittore di romanzi polizieschi. Grazie alla sua vasta esperienza in diritto penale e a un periodo nel Crown Prosecution Service, Damien scrive thriller polizieschi dal ritmo serrato con protagonista l’ispettore Nick Dixon. Nel mondo ha venduto oltre 3 milioni di copie, di cui oltre 30 mila in Italia grazie alla serie “Le indagini dell’ispettore Nick Dixon”. Scopri di più su www.damienboyd.com

CONDANNA A MORTE – DAMIEN BOYD

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2025

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 17,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 378

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/condanna-a-morte-damien-boyd/

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie al print-on-demand.