Il libro: Arriva “L’ottava sorella”, una nuova serie thriller di spionaggio, agenti segreti e tradimenti di Robert Dugoni

Robert Dugoni, autore bestseller dei libri di Tracy Crosswhite con oltre 10 milioni di copie vendute, torna in Italia dal 19 giugno per Indomitus Publishing con “L’ottava sorella”, una nuova serie thriller di spionaggio, agenti segreti e tradimenti.

L’ex agente della CIA Charles Jenkins è un uomo a un bivio: poco più che sessantenne, ha una famiglia, un bambino in arrivo e un’attività di consulenza sulla sicurezza sull’orlo della bancarotta. Quando il suo ex capo si presenta a casa sua con un nuovo rischioso incarico – viaggiare sotto copertura a Mosca e localizzare un agente russo che si ritiene stia uccidendo i membri di una cellula americana clandestina di spionaggio conosciuta come le sette sorelle – Jenkins, alla disperata ricerca di denaro, accetta la missione e si dirige nella capitale russa.

Ma una volta trovato l’agente che ha architettato gli omicidi – l’ottava sorella – realizza che non si tratta minimamente di chi o cosa è stato portato a credere. Peggio ancora, nessuno è ciò che sembra in questo mortale gioco del gatto col topo.

Inseguito da un tenace ufficiale dell’intelligence russa, Jenkins tenta un’audace fuga attraverso il Mar Nero, solo per ritrovarsi abbandonato dall’Agenzia per cui presta servizio.

Con la propria famiglia e libertà a rischio, Jenkins si troverà impegnato in una disperata lotta per sopravvivere. Lotta che lo porterà contro il suo stesso paese.

“Con L’ottava sorella Robert Dugoni inaugura una nuova, esplosiva serie thriller di spionaggio con protagonista Charles Jenkins, un ex agente della CIA trascinato suo malgrado in una missione ad altissimo rischio nel cuore di Mosca – ha commentato l’editore Davide Radice.

Dugoni, autore bestseller della celebre serie con Tracy Crosswhite – che ha conquistato milioni di lettori nel mondo – si conferma maestro indiscusso del genere con oltre 10 milioni di copie vendute globalmente, di cui più di 150.000 solo in Italia.

Perfetto per gli amanti di John Grisham e Scott Turow e per i fan di James Bond, Jason Bourne e Jack Ryan, L’ottava sorella è un romanzo incalzante, ricco di colpi di scena e tensione narrativa. I lettori rimarranno affascinati dalla precisione documentaria, dallo stile di scrittura realistico e dalla profondità dei personaggi, resi vivi e credibili in ogni pagina.

Un thriller mozzafiato che intreccia spionaggio, cospirazioni e un intenso dramma umano, offrendo un’esperienza di lettura avvincente dall’inizio alla fine. Una lettura imperdibile per chi cerca adrenalina, intelligenza e intrigo nel cuore della narrativa contemporanea”.

Grazie alla distribuzione DirectBook, L’ottava sorella è disponibile o ordinabile nelle migliori librerie italiane.

DATI TECNICI

Autore: Robert Dugoni

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 19 giugno 2025

Pagine: 476

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 18,99 in libreria e su tutti gli store online tramite distribuzione DirectBook

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/ottava-sorella-robert-dugoni/

BIOGRAFIA AUTORE

Robert Dugoni è autore di numerosi thriller di successo. I suoi libri sono stati paragonati a quelli di Scott Turow e Nelson DeMille ed è stato definito “il re indiscusso del legal thriller” e “l’erede al trono letterario di Grisham”.

Il talento di Dugoni nel mescolare trame intricate con personaggi profondi e riconoscibili gli ha guadagnato un seguito devoto e numerosi premi, inclusa la Nancy Pearl Award per la Fiction. Le sue opere non sono solo storie ma esplorazioni nella psiche umana, nella giustizia e nelle linee sfocate tra giusto e sbagliato.

Acclamato dalla critica, bestseller del New York Times, Wall Street Journal, Washington Post e #1 su Amazon con oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo e più di 150 mila in Italia, è noto soprattutto per la sua serie poliziesca Tracy Crosswhite ambientata a Seattle. È anche l’autore della serie di spionaggio Charles Jenkins, della serie di thriller legali David Sloane e di diversi romanzi stand-alone. Diversi suoi romanzi sono stati opzionati per film e serie televisive. I libri di Dugoni sono venduti in più di venticinque paesi e sono stati tradotti in più di trenta lingue.

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.

Il libro: