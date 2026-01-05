Il libro: “Amezaiku. Storia di attimi intagliati” di Giammarco Gargiulo | Presentazione e intervista

“Amezaiku. Storia di attimi intagliati”, pubblicato da SBS Edizioni, mette in rotta un protagonista che attraversa oceani, pedane di scherma e scelte morali nell’Europa e nell’America degli anni Trenta.

La materia del tempo viene “intagliata” come lo zucchero degli artigiani giapponesi: attimi sospesi, memoria e disciplina si fondono in un romanzo dal passo cinematografico, dove la libertà si misura tra il richiamo del mare e l’addestramento dei giovani talenti. L’autore, Giammarco Gargiulo, sarà a Più libri più liberi per incontrare il pubblico e firmare le copie allo stand SBS Edizioni G05 dal 4 all’8 dicembre; presentazione venerdì 5 dicembre alle 14:30 in Sala Nettuno.

Qual è l’immagine originaria che ha dato forma all’“amezaiku” narrativo: il mare, la pedana di scherma o l’America in costruzione?

Il mare, perché nel romanzo è il vero filo conduttore, il collante che unisce ogni parte della storia. Non è soltanto un paesaggio o un elemento naturale, ma un personaggio vivo, dotato di voce e di presenza. Accompagna il protagonista lungo tutto il suo viaggio, fisico e interiore, collegando i diversi luoghi e momenti della narrazione, dall’Europa all’America. Il mare osserva, accoglie, ispira: è la sostanza fluida da cui nascono i ricordi e le riflessioni di Karl. Ogni volta che lui lo guarda, ritrova frammenti di sé, come se quell’acqua custodisse la memoria del passato.

In che modo la figura del maestro e quella degli allievi ridefiniscono il tema della responsabilità personale lungo l’arco del romanzo?

Il rapporto tra maestro e allievi è centrale nel romanzo, sia quando Karl, il protagonista, veste i panni del maestro, sia quando, in Giappone, diventa a sua volta allievo. Il maestro ha la responsabilità di guidare, insegnare e prendersi cura dei propri discepoli, mentre gli allievi hanno il compito di accogliere l’insegnamento e di crescere attraverso di esso. Nel corso della storia, però, le parti si invertono: gli allievi maturano e arrivano a prendersi cura dei loro maestri, ribaltando il senso tradizionale della responsabilità. In questo modo il romanzo mostra che insegnare e imparare sono due aspetti della stessa esperienza di vita, e che la crescita personale passa anche attraverso la capacità di restituire ciò che si è ricevuto.

Quali scelte di lingua e ritmo ha adottato per restituire le diverse geografie — Vienna, l’oceano, New York — senza appesantire la lettura?

Per restituire le diverse geografie, ho cercato di modulare lingua e ritmo in modo che ogni luogo avesse una sua voce riconoscibile, senza però appesantire la lettura. A Vienna, dove il protagonista è nato e dove vivono i suoi ricordi più profondi, la scrittura diventa più elegante e composta: ho scelto un ritmo regolare e un lessico più classico per evocare la sua origine austriaca e la nostalgia dell’inizio. Davanti all’oceano, invece, ho rallentato il ritmo e reso la lingua più fluida e poetica, per far percepire il respiro del mare e la dimensione intima del viaggio. A New York, infine, la prosa si fa più asciutta e dinamica, con frasi brevi e dialoghi più diretti, in linea con il ritmo frenetico e moderno della città. In questo modo ogni luogo parla con il proprio registro, ma senza rompere l’armonia del racconto.

Che ruolo assumono memoria e identità quando la competizione sportiva diventa anche terreno etico e politico?

Scrivendo il romanzo ho scelto le Olimpiadi nella Berlino nazista come sfondo: un evento che i nazisti usavano per mostrare al mondo la loro potenza e la presunta superiorità del regime. Anche per gli Stati Uniti, la scherma acquisisce un significato politico: diventa uno strumento per affermare il prestigio nazionale. Karl è immerso in tutto questo, ma quasi non lo vive: la sua attenzione resta sui ragazzi e sulla propria sfera intima. Cerca una cura personale, e se per questo deve attraversare propaganda e pressioni politiche, lo fa senza che diventi il suo mondo. Per lui, memoria e identità nascono dal privato, dall’attenzione alla propria vita e al passato che lo ha formato e segnato, più che dalla gloria pubblica.

Se dovesse leggere un passaggio in Sala Nettuno il 5 dicembre, quale sceglierebbe e perché?

Sceglierei la dedica del romanzo che si trova nelle primissime pagine. È il primo gesto di relazione tra l’autore e il lettore, un ponte che supera la distanza fisica e temporale. In poche righe, la dedica stabilisce un legame intimo e personale, anticipando il tono e il senso del libro. È un invito a entrare in un mondo condiviso e l’inizio di una conversazione silenziosa che continua tra le pagine.

