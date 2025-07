Il libro: “Amati e Odiati. Atto primo” di Patrizia Rielo Pera

Un Viaggio Letterario tra Passione e Potere.

Carissimi amici di tutto il mondo,

Parecchi anni fa, la mia storia con protagonista Maximilian Edward Grant vedeva la luce grazie a Sovera Edizioni. Fu il capitolo iniziale della serie “Amati e odiati”. Questa avventura, cominciata in California nel 2011, prometteva di esplorare la vita complessa di un uomo di potere. Maximilian è ambizioso e talvolta senza scrupoli. Eppure, è anche umano ed empatico. È travolto da passioni che lo coinvolgono in relazioni pericolose, come quelle con Alicia e Florence.

Dall’Embrione “Glicine” alla Nuova Vita

Prima ancora, ai miei esordi, l’embrione di questa saga nacque con i titoli “Glicine” e “Glicine 2”. Furono pubblicati da Editrice Nuovi Autori di Milano, il cui ricordo resterà sempre nel mio cuore. Oggi, ho personalmente rivisitato quella storia. È tornata a nuova vita come self-publishing su Amazon. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che Kindle.

La Visione Artistica di Nicola Paulillo

Un grande artista, Nicola Paulillo, ha voluto scoprire le vicissitudini di Maximilian. Mi ha inviato una recensione della mia opera. Qui di seguito, quindi, vi propongo le sue impressioni su questo enigmatico protagonista e sul suo mondo.

RINGRAZIO IL GRANDE ARTISTA NICOLA PAULILLO PER LA SUA BELLISSIMA RECENSIONE!

Maximilian Edward Grant: Un Ritratto Dallo Spettro Emotivo

Maximilian Edward Grant, un nome come tanti altri, ma che ha un suono antisonante nel nuovo lavoro dell’instancabile e bravissima Patrizia Riello Pera. Un protagonista che ha la capacità di essere amato e odiato, ammirato e disprezzato. Uno che sa far parlare di sé nel bene e nel male: cinico, spietato, ambizioso, coi nervi d’acciaio mentre è alla guida del suo impero industriale; focoso, passionale e travolgente nelle relazioni amorose.

Riuscirà il protagonista della nuova storia della grande Patrizia Riello Pera a portare avanti questo suo “bipolarismo”? Oppure una delle due personalità prenderà il sopravvento sull’altra? Scopritelo voi acquistando il nuovo lavoro di Patrizia Riello Pera “AMATI E ODIATI – Atto Primo”.

RECENSIONE DI NICOLA PAULILLO, artista

Discover “Beloved and Hated” by Patrizia Riello Pera: A Journey into the Enigmatic Heart of Maximilian Grant, Between Power, Passion, and Nicola Paulillo’s Insightful Review. Now on Amazon!

The Return of an Enigmatic Heart: From Wisteria to “Beloved and Hated” By Patrizia Riello Pera – Padua, Italy (Author, Illustrator, and Blogger)

Dear friends around the world,

A Literary Journey Through Passion and Power Years ago, my story featuring Maximilian Edward Grant saw the light of day thanks to Sovera Edizioni. That was the first chapter of the “Beloved and Hated” series—an adventure that began in California in 2011, aiming to explore the tangled inner world of a powerful man. Maximilian is ambitious and, at times, ruthless. Yet he’s also deeply human and empathetic, swept up in intense, even dangerous relationships—with Alicia and Florence, among others.

From the Seed of Wisteria to New Life In truth, the earliest version of this saga was born from my first novels Wisteria and Wisteria 2, published by Editrice Nuovi Autori in Milan—memories I will forever cherish. Today, I’ve reimagined that story and brought it back to life through self-publishing on Amazon, available both in print and Kindle format.

The Artistic Vision of Nicola Paulillo The talented artist Nicola Paulillo immersed himself in Maximilian’s world and shared a thoughtful review of my work. I’m honored to present his perspective on this complex character and the universe he inhabits.

A Heartfelt Thanks to Nicola Paulillo for His Beautiful Review!

Maximilian Edward Grant: A Portrait of Emotional Extremes Maximilian Edward Grant—a name that might seem ordinary, but in Patrizia Riello Pera’s powerful new novel, it resounds with drama. A protagonist who can be both adored and despised, admired and condemned. A man who makes headlines for all the right—and wrong—reasons. Cold, calculating, and ambitious in the boardroom; fiery, passionate, and uncontrollable in love.

Will Maximilian manage to balance these two extremes within him? Or will one side ultimately destroy the other? Find out in Beloved and Hated – Act One, the latest novel by the ever-creative Patrizia Riello Pera.

Review by Nicola Paulillo, Artist

