Il libro: “Amarti in una clessidra” di Angela Caputo | Presentazione

Un viaggio straordinario tra sentimenti e fantascienza che invita a riflettere sulle seconde possibilità della vita

Recensione.

“Amarti in una clessidra”, il nuovo romanzo di Angela Caputo pubblicato da Atile Edizioni, è un’opera che sorprende e incanta, combinando sapientemente narrativa sentimentale e fantascienza. Finalista del prestigioso concorso Casa Sanremo Writers 2025, il libro si presenta come un viaggio emozionante attraverso i temi del tempo, dell’amore e delle seconde possibilità.

La protagonista, Dafne, è una donna trentenne che vive una vita apparentemente normale: ansie da esame, un lavoro part-time in una libreria e un passato sentimentale che fatica a superare. Tuttavia, tutto cambia quando entra in possesso di una clessidra misteriosa, creata dal geniale inventore Maurizio Perdonati. Questo oggetto, capace di alterare il corso degli eventi, diventa il fulcro di una trama ricca di emozioni, colpi di scena e profonde riflessioni.

La storia si sviluppa in un crescendo di incontri emozionanti, come quello con Andrea, e rivelazioni che mettono Dafne di fronte a scelte che potrebbero riscrivere il suo destino. Con uno stile narrativo avvincente e personaggi autentici, Angela Caputo invita i lettori a immergersi in un’avventura che combina il realismo delle esperienze quotidiane con il fascino del mistero

Perché leggere “Amarti in una clessidra”.

Intreccio unico di generi: il romanzo unisce il quotidiano con l’elemento fantascientifico, offrendo una lettura originale e ricca di sorprese.

Personaggi autentici: Dafne, con le sue fragilità e il suo coraggio, è una protagonista in cui molti lettori possono identificarsi.

Messaggi universali: il libro esplora temi come il tempo, il coraggio di andare avanti e il valore delle seconde possibilità, lasciando al lettore spunti di riflessione profondi.

Biografia dell’autrice.

Angela Caputo è una scrittrice appassionata di storie che esplorano i sentimenti umani e le complessità delle relazioni. Con una formazione eclettica e un profondo interesse per la narrativa che unisce emozione e fantasia, ha già conquistato pubblico e critica grazie alla sua capacità di creare mondi narrativi che mescolano realismo e immaginazione. “Amarti in una clessidra” rappresenta un altro tassello importante del suo percorso letterario, confermando il suo talento come autrice versatile e innovativa.

Conclusione.

“Amarti in una clessidra” è un romanzo che non solo intrattiene ma invita a riflettere sulla vita e sulle scelte che la definiscono. Un’opera che merita di essere letta, sia per l’originalità della trama che per l’intensità delle emozioni che riesce a trasmettere.