Il libro: “Abbiamo ucciso Babbo Natale” di Andrea Ansevini e Isabella Galeotti

“Abbiamo ucciso Babbo Natale”: un nuovo libro uscito da poco che ribalta la magia delle feste in un panorama editoriale saturo di storie natalizie rassicuranti.

A scriverlo sono Andrea Ansevini e Isabella Galeotti e arriva come un piccolo terremoto narrativo. Pubblicato da pochi giorni, il libro sta già facendo parlare di sé per il titolo provocatorio e per la capacità di mescolare ironia, poesia e un pizzico di teatro.

Non c’è nulla di macabro, naturalmente. La “morte” di Babbo Natale è un espediente letterario, un modo per spogliare la festa dei suoi automatismi e restituirle un cuore più umano. Il racconto si apre nella grande casa del vecchio Santa, dove una vigilia speciale riunisce personaggi insoliti: Archibald, Frost, e due giovani spettatori, Dolly e August, che osservano la scena come se fosse un rito antico.

Una fiaba che parla agli adulti Ansevini e Galeotti costruiscono una storia che sembra una fiaba, ma che in realtà parla agli adulti:

– del potere delle parole,

– della fragilità dei legami,

– della necessità di reinventare i simboli quando smettono di parlarci.

Il libro alterna momenti di leggerezza a passaggi più intimi, in cui il Natale diventa un pretesto per interrogarsi su ciò che resta quando le tradizioni si consumano.

Un titolo che divide, una storia che unisce.

Il titolo, volutamente spiazzante, ha già acceso il dibattito sui social. Ma chi legge il racconto scopre che la provocazione è solo la porta d’ingresso a una narrazione delicata, quasi cinematografica, che restituisce al Natale un senso di comunità e di ascolto.

Una coppia autoriale in crescita con in cantiere un libro distopico che uscirà nel 2026 dove saranno loro i protagonisti.

Per Ansevini e Galeotti, entrambi attivi nel panorama culturale nazionale, questo libro rappresenta un passo importante: una collaborazione che unisce sensibilità diverse e che sembra destinata a proseguire. La loro scrittura a quattro mani è fluida, armonica, capace di evocare immagini vivide senza mai appesantire la lettura.

Assieme conducono anche due programmi online: “Serata d’autore” (che ha visto tra ospiti illustri Pietruccio Montalbetti, leader dello storico gruppo Dik Dik) e la versione online del noto gioco Trivial Pursuit.

“Abbiamo ucciso Babbo Natale” è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook.

Un piccolo libro che arriva giusto in tempo per ricordarci che la magia delle feste non è un oggetto da consumare, ma un gesto da reinventare ogni anno.