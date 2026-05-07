Il l ibro: “Quaderni di versi” di Alessandro e Alessia Regazzoni | Recensione

Tra crepe dell’anima e sogni di rinascita: la recensione di “Quaderni di versi”

L’opera di Alessandro e Alessia Regazzoni è un viaggio sensoriale che trasforma il dolore in amore universale attraverso la poesia e il disegno.

“Quaderni di versi”, firmato da Alessandro e Alessia Regazzoni, non è semplicemente un libro: è un archivio vivente di memoria, un ponte gettato tra un passato impervio e un futuro che profuma di rinascita. È il presente che si fa sostanza attraverso sogni e speranze, cristallizzati in pagine che sanno di vita vera.

Un’opera duale: parola e segno

Ciò che colpisce immediatamente il lettore è la profondità del racconto autobiografico. Alessandro si mette a nudo, narrando la propria metamorfosi in una “persona nuova”. Ma non è solo in questo percorso: ogni sezione del volume è impreziosita dai disegni di Alessia. Il tratto è delicato, preciso, quasi etereo, capace di dialogare in perfetta simbiosi con la parola scritta.

Se i racconti brevi colpiscono per la loro capacità di delineare scene scarne ma coinvolgenti, sono le poesie a rappresentare il vero cuore pulsante dell’opera. I versi di Alessandro hanno il pregio di una lirica fresca e pulita, che pur richiamando la solennità delle composizioni d’altri tempi, riesce a parlare direttamente alla sensibilità contemporanea.

Il filo rosso dell’amore

A una prima lettura, i ricordi potrebbero apparire sconnessi, privi di un rigore logico lineare. Tuttavia, emerge presto un legame indissolubile che tiene unite le pagine: l’amore. È l’amore il vero protagonista, l’unico filo conduttore capace di annodare i frammenti di un’esistenza e trasformarli in un cammino di guarigione.

“Una crepa che l’autore ricuce con scritti e poesie auliche.”

Uno dei momenti più alti della narrazione visiva e testuale è la rappresentazione della chiesa disegnata da Alessia. In quel monumento, una crepa non è solo un dettaglio architettonico, ma la metafora del dolore più profondo e intoccabile che risiede nell’anima. Alessandro, con i suoi testi, compie un atto di “sartoria spirituale”, ricucendo quello strappo con parole solenni e immagini evocative.

Conclusione: un’eco nel cuore

Quella descritta dai Regazzoni è una strada irta, un percorso faticoso ma — come dimostrano queste pagine — non impossibile da percorrere. “Quaderni di versi” si configura come un’opera nell’opera: un incastro armonico di disegni, poesie e frammenti d’anima lasciati cadere su fogli bianchi.

È un invito all’ascolto profondo, dedicato a chiunque voglia lasciar risuonare dentro di sé la voce di chi ha saputo trasformare il silenzio del dolore in una sinfonia di speranza.

Biografia

Classe 1973, sono nato a Milano e vivo in provincia di Pavia. Nel 2012 ho pubblicato la raccolta di poesie Quaderni. Sono alla prima esperienza come autore indipendente con il mio libro quaderni di_versi, pubblicato ad aprile 2024.

Il libro è acquistabile su amazon al seguente link https://www.amazon.it/quaderni-di_versi-Alessandro-Regazzoni/dp/B0D2FPQ73S

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