Il jazz afro-cubano agli Amici della Musica con il concerto “Manos” di Omar Sosa e Marialy Pacheco

Due pianoforti sul palcoscenico del Politeama Garibaldi per un dialogo in musica serrato e imprevedibile. Politeama Garibaldi, lunedì 24 febbraio, ore 20.45.

Quattro mani per interplay tra forte e pianissimo, tra melodie suoni e colori afro-cubani: questa sarà l’anima del prossimo concerto dell’Associazione Siciliana Amici della Musica dal titolo MANOS che vedrà protagonisti, lunedì 24 febbraio alle ore 20.45 al Politeama Garibaldi di Palermo, i pianisti cubani Omar Sosa e Marialy Pacheco.

Lei è una delle più elettrizzanti musiciste della sua generazione, la prima donna che ha vinto al Piano Solo Competition del Montreux Jazz Festival e un’artista che affronta continuamente nuove sfide. Il suo tocco sensuale è una miscela unica di musica tradizionale cubana, ritmi afro-cubani e jazz contemporaneo. Lui è uno dei suoi idoli, un “pazzo virtuoso”, che si muove senza sforzi tra ritmi e stili pur mantenendo sempre la propria coerenza espressiva. Sa perfettamente come mettere insieme latin jazz e spiritualismo africano, stile classico europeo e il suono dell’American west coast.

Nel 2017 hanno lavorato insieme per l’albumi di Pacheco Duets e da lì ha preso il via un nuovo fantastico progetto Manos del quale è stato pubblicato l’album “MANOS-Live in Bonn” nella primavera 2022. Uno straordinario concerto, registrato nella sala di musica da camera del Beethoven-Haus di Bonn, un dialogo che non potrebbe essere più bello di così, in cui fra due artisti molto dotati, due spiriti affini che si rincorrono e si schivano, poi uniscono le forze per scandagliare le possibilità dei loro strumenti, talvolta estatici, e quindi si rimettono insieme per lasciare che il flusso delle emozioni scorra libero.

«Apparteniamo a due generazioni differenti eppure abbiamo la stessa estetica quando si parla di musica e del modo di approcciarci al nostro duo – racconta Marialy Pacheco. Non abbiamo bisogno di parole quando suoniamo insieme. C’è una connessione immediata, una comprensione musicale e un profondo senso di fiducia che è davvero importante, specialmente perché creiamo costantemente mentre suoniamo, i momenti musicali svaniscono tanto velocemente quanto nascono. E per me è questo che rende questo album così prezioso. Abbiamo catturato su album una serata unica, un momento che non si concretizzerà mai più in quell’esatta maniera, un’esperienza straordinaria alla quale ora possono prendere tutti parte».

«Non avevo mai duettato con un altro pianista – dichiara Omar Sosa – ma fra me e Marialy è stata una fusione che è venuta semplice e naturale: dare la precedenza a ciò che sento è di gran lunga più importante del resto. Sono grato a Marialy per questa opportunità di ascoltare e dialogare musicalmente in nuovi modi, e di celebrare la ricchezza delle nostre radici afro-cubane. Spero anche voi godiate del suono delle nostre mani e dei nostri cuori insieme»

I biglietti del concerto (da 10 a 35 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.

