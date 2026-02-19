Il ilbro: “Tutti i nostri domani” di Catherine Bybee | Presentazione

DALL’AUTRICE ROMANCE BESTSELLER CATHERINE BYBEE ARRIVA IN ITALIA “TUTTI I NOSTRI DOMANI”, UNA NUOVA PICCANTE SERIE CON UN MILIARDARIO RILUTTANTE, UN’EREDITÀ PIENA DI SEGRETI E UN’ASSISTENTE BRILLANTE IN GRADO DI ACCENDERE MOLTO PIÙ DEL SUO INTERESSE

Indomitus Publishing è orgogliosa di annunciare il grande ritorno in Italia di Catherine Bybee, autrice amatissima che ha conquistato il cuore di milioni di lettrici in tutto il mondo con oltre 11 milioni di copie vendute globalmente e più di 100.000 copie solo nel nostro Paese.

Dopo i trionfi delle serie “Not Quite” e “Creek Canyon”, oltre a numerosi altri romanzi di grandissimo successo, Catherine Bybee torna con una nuova, imperdibile saga: “Gli eredi”, di cui “Tutti i nostri domani” rappresenta il primo capitolo esplosivo.

Quando Chase Stone scopre di aver ereditato l’impero miliardario del padre che l’ha sempre tenuto a distanza, la sua vita cambia per sempre. Lui, che ha sempre vissuto lontano dagli affari sporchi e dalle manipolazioni, si ritrova catapultato in un mondo dove il potere è tutto e i segreti letali. Come quello di un fratellastro misterioso che nessuno sapeva esistesse e che, assieme a sua sorella Alex, deve ora trovare per dividere l’eredità prima che la notizia diventi preda della stampa e, di conseguenza, uno scandalo.

Piper Maddox era l’assistente fidata del signor Stone. Intelligente, determinata e con un cuore ferito, è stata licenziata poco prima della sua morte. E l’ultima cosa che vuole è tornare a lavorare per un altro uomo della famiglia Stone, anche se Chase è diverso: sincero, gentile e con uno sguardo che le entra dentro.

Con la concreta possibilità di rimanere al verde, Piper è però costretta ad accettare … a patto che il lavoro non includa sorrisi seduttivi e attenzioni fuori contratto. Ma ogni sguardo tra loro brucia. Ogni sfida scatena la tensione. E ogni segreto che scoprono li avvicina al limite del punto di non ritorno. Perché in certi giochi di potere, l’attrazione può diventare pericolosa. O assolutamente inevitabile.

“Già bestseller negli Stati Uniti (dove la serie ha ottenuto valutazioni altissime e un’accoglienza calorosissima da parte del pubblico), questo romance contemporaneo piccante è destinato a diventare il nuovo fenomeno per tutte le amanti del genere – ha commentato l’editore Davide Radice.

Perfetto per chi adora le saghe di miliardari, le dinamiche enemy-to-lovers cariche di tensione e le storie di seconde possibilità che scaldano il cuore, ‘Tutti i nostri domani’ intreccia magistralmente potere, segreti familiari, attrazione proibita e sentimenti autentici.

I fan di Catherine Bybee adorano la fluidità delle sue trame, la capacità di creare personaggi tridimensionali con legami profondi e fuori dal comune, e una scrittura elegante e coinvolgente che cattura dalla prima all’ultima pagina. Nell’edizione italiana, il testo è impreziosito dalla traduzione attenta e raffinata di Stefano Zaccuri, che conserva intatta la voce inconfondibile dell’autrice”.

Un romance contemporaneo bollente, emozionante e moderno, che unisce la sensualità alla profondità emotiva: “Tutti i nostri domani” è il ritorno che tutte le lettrici italiane stavano aspettando. Pronte a scoprire gli eredi e a innamorarvi di loro?

DATI TECNICI

Autrice: Catherine Bybee

Titolo: Tutti i nostri domani

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 19 febbraio 2026

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 19,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 424

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/tutti-i-nostri-domani-catherine-bybee/

BIOGRAFIA

Catherine Bybee è un’autrice bestseller del Wall Street Journal, di Amazon, di Indie Reader, del New York Times e di USA Today. In totale, ha scritto più di quaranta libri molto amati, che hanno venduto complessivamente più di 11 milioni di copie nel mondo e sono stati tradotti in più di venti lingue.

Cresciuta nello Stato di Washington, Catherine si è trasferita nella California meridionale nella speranza di diventare una star del cinema. Dopo essersi stufata di servire ai tavoli, è tornata a studiare e ha conseguito la qualifica di infermiera, trascorrendo gran parte della sua carriera nei pronto soccorso urbani. Ora scrive a tempo pieno.

Per maggiori informazioni visitate https://catherinebybee.com/

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.