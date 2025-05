“Il grande comandamento”, uscito il nuovo libro della scrittrice Simona Lo Iacono

L’autrice di Virdimura, vincitrice del Premio Vittorini 2024, Simona Lo Iacono torna in libreria con Il grande comandamento, pubblicato con la casa editrice ἁπαλός (apalós).

Al centro il tema degli amori impossibili, che ha affascinato l’umanità per secoli e che ha ispirato innumerevoli opere d’arte, letteratura e cinema.

Ma cosa rende un amore impossibile? Può essere l’età, la differenza culturale o religiosa, la distanza fisica o emotiva, il destino o le circostanze della vita. In ogni caso, gli amori impossibili sono spesso accompagnati da una forte passione e intensità emotiva. Ci si sente attratti da qualcosa che sembra irraggiungibile e ci si aggrappa a questa speranza anche quando sembra essere solo un sogno.

Tuttavia, gli amori impossibili possono anche portare alla sofferenza e alla delusione. Spesso ci si chiede se sia giusto continuare a nutrire questa fiamma oppure sia meglio lasciarla spegnere per evitare ulteriori dolori.

“Il grande comandamento racconta un amore impossibile tra una donna siracusana e un giovane ebreo, sullo sfondo dell’editto di espulsione del 1482 degli ebrei dalla Sicilia – ha spiegato l’autrice.

Una vicenda intima e insieme tragica e storica. Ho voluto dare voce a ciò che resiste, anche nella perdita: la dignità dell’amore, la forza della memoria. Ringrazio Apalós per aver accolto questa storia fragile e necessaria.”

“Con Il grande comandamento, Simona Lo Iacono ci consegna una storia intensa e struggente, capace di intrecciare la grande storia con la delicatezza dell’intimo – hanno commentato gli editori Silvio Aparo e Rossella Rapisarda.

La sua scrittura, sempre vibrante e precisa, illumina un amore impossibile nell’ombra della persecuzione, restituendoci una pagina dimenticata della nostra memoria collettiva. Per Apalós è un onore accogliere la voce di una delle autrici più sensibili e rigorose della narrativa italiana contemporanea”.

Un salto nella storia e nei sentimenti, insomma, un inedito immancabile nello scaffale del lettore appassionato di Simona Lo Iacono.

Dati tecnici

Autore: Simona Lo Iacono

Editore: Apalòs

Anno edizione: 2025

In commercio dal: 09 maggio 2025

Pagine: 120 p., Rilegato

EAN: 9791281976023

Biografia

Simona Lo Iacono è nata a Siracusa nel 1970, è magistrato e presta servizio presso la corte d’appello di Catania, sezione minori e famiglia. Tra i suoi romanzi, Le streghe di Lenzavacche, vincitore del Premio Chianti e selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega 2016, Il morso, L’albatro, La tigre di Noto, vincitore del Premio Letterario Città di Erice 2022, Il mistero di Anna, 2022 e Virdimura, 2024. Vincitrice del Premio Vittorini 2024.

Simona Lo Iacono

ἁπαλός (apalós)

È la Casa Editrice più a sud d’Europa, nata nel 2023, a Siracusa, “ultimo avamposto dell’impero” e pone al centro del suo progetto culturale la “gravità”, intesa come importanza, profondità e qualità dell’offerta culturale. La pubblicazione di pochi titoli l’anno, scrupolosamente selezionati, di voci per lo più affermate, di autori anticonformisti, originali e persino inattuali e un catalogo pensato come un solo grande corpo, fatto di episodi disturbanti, irripetibili ed eterodossi, la allontanano dal facile impegno, dall’appiattimento, dall’omologazione e dalla banalità postmodernista.

Il libro: