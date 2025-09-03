Il Formoso Therapy Show arriva per la prima volta a Bologna al Cine Teatro Orione

Venerdì 19 Settembre 2025, alle ore 21.00, il Formoso Therapy Show farà tappa al Cine Teatro Orione di Bologna: un’esperienza unica che unisce musica e scienza per il benessere mentale.

Dopo i sold out al Teatro San Babila di Milano e varie repliche in altre città, il Formoso Therapy Show arriva per la prima volta a Bologna, sul palco del CineTeatro Orione via Cimabue 14, Venerdì 19 Settembre alle ore 21:00.*

Il fenomeno teatrale che sta conquistando il pubblico da Nord a Sud fa tappa “nell’affascinante città della cultura” come Adriano Formoso ama definirla . Il Formoso Therapy Show è lo spettacolo che fonde emozione, ironia e riflessione profonda, ideato e interpretato da Formoso, un artista e terapeuta che sta rivoluzionando il modo di raccontare il benessere interiore.

Dopo il riscontro positivo e con entusiasmo da parte del pubblico in altre prestigiose location italiane, lo show approda anche in Emilia Romagna, portando con sé tutta la sua energia comunicativa e il suo messaggio di consapevolezza emotiva.

Il Formoso Therapy Show è il primo format in Italia a fondere intrattenimento, psicologia e spiritualità, parlando al pubblico con un linguaggio autentico, diretto e profondamente trasformativo. Più che uno spettacolo, è una vera e propria esperienza. Adriano Formoso non solo guida alla scoperta della Neuropsicofonia, ma offre al suo pubblico una serie di consapevolezze per la propria crescita personale e il proprio benessere psicologico al semplice costo di una serata a teatro e con una modalità originale, piacevole e allegra.

Sul palco si alternano storytelling coinvolgente, musica, ironia e spunti di riflessione capaci di far ridere, commuovere e, soprattutto, guardarsi dentro. È uno show che non lascia indifferenti, ma accompagna ogni spettatore in un viaggio emotivo unico e lo prepara per conquistare nuove consapevolezze nei futuri Therapy Show.

Venerdì 19 Settembre alle ore 21 al CineTeatro Orione di Bologna, sarà un’occasione imperdibile per vivere una serata fuori dal comune, che promette emozione, leggerezza e consapevolezza. Un evento che fa bene all’anima, e che resterà nel cuore, in un luogo di periferia nato nel 1961, anima storica e comunitaria della città, luogo di resistenza poetica del capoluogo emiliano.

Biglietti disponibili su WebTIC:

https://share.google/8HLGGPlc4LjCxZ8OL

Oppure attraverso il sito www.adrianoformoso.com

o scrivendo una email a staff@formosotherapy.show

Biografia

Adriano Formoso vive e lavora a Milano ed è il primo cantautore italiano, psicologo, omeopata, naturopata e psicoterapeuta ad aver portato la musica in un reparto ospedaliero di ostetricia e ginecologia, presso un importante ospedale milanese.

Ricercatore nell’ambito delle neuroscienze, Adriano si dedica allo studio della relazione tra musica, cervello ed emozioni.

Le sue competenze gli hanno permesso di essere protagonista della rubrica del TG2 “Tutto il bello che c’è”, dove propone le sue “pillole” di canzoneterapia e Neuropsicofonia, un approccio innovativo che coniuga arte, scienza e psicologia.

Autore del libro Nascere a Tempo di Rock applaudito al Salone Internazionale del Libro di Torino, ha reso la musica uno strumento per il benessere psicologico e per la crescita personale, integrandola nel suo percorso terapeutico e artistico.

Fondatore del Centro di Psicologia e Psicoterapia e del Centro di Ricerca in Psicoanalisi di Gruppo bioniana e di Neuropsicofonia a Garbagnate Milanese, ha iniziato la sua carriera unendo arte e terapia già in giovane età, lavorando presso il Carcere Minorile Beccaria di Milano.

Da lì, ha proseguito la sua opera nei servizi territoriali per le tossicodipendenze, nelle comunità terapeutiche e nei centri psicosociali per pazienti con gravi patologie come la schizofrenia.

Nel mondo dello spettacolo, Adriano ha portato la relazione di aiuto al servizio del benessere psicologico attraverso il suo innovativo Formoso Therapy Show. Questo spettacolo, che unisce musica e formazione, è stato accolto con entusiasmo nei teatri italiani, dove aiuta il pubblico a riflettere su temi come la crescita personale e la gestione dei disturbi psicologici.

Cantautore apprezzato, opinionista radiotelevisivo, scrittore e autore di articoli scientifici, Adriano Formoso continua a ispirare con la sua capacità unica di intrecciare musica, psicologia e ricerca scientifica, rendendo l’arte un potente mezzo di trasformazione e benessere.

Le canzoni di Adriano Formoso sono disponibili in rete sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica.