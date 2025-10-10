Il film: One Battle After Another – Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

VISTO E CONSIGLIATO!

Bellissimo, originale, dinamico, attrattivo, coinvolgente, con dialoghi accattivanti e interessanti, sceneggiatura magistrale e geniale! Insomma, dal mio punto di vista, un vero capolavoro!

E poi gli attori: fantastici e bravissimi! Tra tutti spiccano in modo esagerato: Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor… ma anche tutti gli altri!

Paul Thomas Anderson ha scritto e diretto un film che certamente si prenderà delle bellissime soddisfazioni sia ai Golden Globe Awards che agli Academy Awards (Oscar). In realtà ha creato un vero e proprio capolavoro cinematografico, non a caso in questo momento è tra i film più visti in Occidente con un incasso complessivo (a oggi, 10-10-2025) di oltre $115 milioni!

Buona visione a tutti!

https://www.mymovies.it/film/2025/una-battaglia-dopo-laltra

Una battaglia dopo l’altra | Trailer Ufficiale:

https://youtu.be/uGlcwqplrIg?si=hpVSr01E_igFIzMq

